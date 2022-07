Une autre application mentionne la Galaxy Watch 5 et les Buds 2 Pro

L’annonce de la série Galaxy Watch 5 de Samsung et des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro de la société est sans aucun doute proche . Le géant de la technologie a ajouté ses prochaines smartwatches et écouteurs à son application Galaxy Wearable, ce qui est un autre signe que — comme prévu — Samsung annoncera très probablement sa nouvelle série de montres et ses écouteurs en août prochain.

