Instagram élargit les fonctionnalités pour les abonnés en incluant les DM et les Reels

La poussée d’Instagram pour davantage de contenu original sur sa plateforme comprend maintenant plus d’options pour ses créateurs et leurs abonnés. Jeudi dernier, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé par une vidéo postée sur la même plateforme, l’ajout de quatre nouveaux avantages pour les abonnés que les créateurs IG peuvent désormais offrir à leurs abonnés.

Selon Mosseri, la plateforme a pour objectif d’être « le meilleur endroit en ligne pour que les créateurs puissent gagner leur vie » et que les nouveaux ajouts sont le résultat direct des commentaires des créateurs qui ont participé à la phase initiale des abonnements.

Ces nouveaux avantages pour les abonnés comprennent des chats réservés aux abonnés avec les créateurs, l’accès à des Reels et des publications réservées aux abonnés, et un nouvel onglet Accueil abonnés.

Les discussions réservées aux abonnés se font par messagerie directe (DM) et ces discussions peuvent accueillir « jusqu’à 30 abonnés à la fois. »

Et en termes de contenu exclusif, Instagram permet désormais aux créateurs de produire des Reels et des publications réservées aux abonnés. Cela s’ajoute au déploiement initial du programme d’abonnés d’IG plus tôt cette année, dans lequel les créateurs étaient autorisés à créer des Stories et des Lives réservées aux abonnés. Ce premier test comprenait également des badges pour les abonnés. Les abonnements peuvent aller de 0,99 à 99,99 dollars, et les profils d’abonnés obtiennent un badge violet pour indiquer leur soutien à un créateur ou à un influenceur.

Un nouvel onglet « Accueil abonnés » sur les profils des créateurs regroupera également tout le contenu réservé aux abonnés en un seul endroit. Selon la vidéo de Mosseri, l’onglet Accueil abonnés devrait avoir une icône en forme de couronne.

Mieux concurrencer TikTok

L’accent récemment mis par Instagram sur les créateurs et le contenu original n’est pas particulièrement surprenant et semble s’inscrire dans le droit fil de la volonté de Facebook et de sa société mère de faire en sorte que ses plateformes suivent le rythme de son concurrent très populaire, TikTok.

Instagram parviendra-t-il à atteindre son objectif d’augmenter le contenu original sur sa plateforme ? Le temps nous le dira. Mais pour l’instant, il sera intéressant de voir si ces nouvelles fonctionnalités aideront IG à devenir une plateforme qui produit davantage de son propre contenu au lieu d’être simplement une autre plateforme où les vidéos TikTok sont partagées.

L’entreprise travaille actuellement sur des changements majeurs de l’application Instagram, notamment un flux en plein écran. Mosseri a déclaré qu’il faudra probablement de nombreux mois avant que cette refonte fasse son apparition pour tout le monde, Instagram répondant aux commentaires — en particulier ceux des photographes — alors qu’elle travaille à affiner le nouveau flux optimisé pour la vidéo sans nuire à la présentation des images fixes. Au début de l’année, la société a rétabli un flux chronologique (et une nouvelle option de favoris) pour les utilisateurs qui souhaitent avoir davantage de contrôle sur la façon dont Instagram trie ce qu’ils voient dans l’application.