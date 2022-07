by

Les futurs MacBook pourraient explorer les claviers morphologiques et tactiles

Apple s’est récemment vu accorder un brevet décrivant un clavier tactile pour MacBook qui pourrait utiliser des signaux haptiques pour soulever physiquement des parties de l’écran afin de les transformer en nouveaux claviers. La possibilité de charger sans fil un iPhone en le plaçant sur le bord à côté de la zone du clavier est également couverte par ce brevet.

Le document compte 170 pages et explore de manière assez exhaustive une variété d’idées, dont beaucoup pourraient ne jamais être développées en produits réels.

Il est également question d’un clavier physique à placer sur l’écran tactile, et d’autres dispositifs de saisie sont également mentionnés, notamment une molette. Ce dernier est analogue au Surface Dial de Microsoft, qui offre une commande tournante pour interagir avec l’ordinateur. Des aimants et une alimentation sans fil permettraient de fixer une large gamme d’accessoires et même de les alimenter par le MacBook.

En tant que fabricant de l’iPhone, de l’iPad et de l’Apple Watch, la société a une grande expérience de l’haptique et des claviers à écran tactile. Jusqu’à présent, aucun ordinateur Mac à écran tactile n’a été mis sur le marché, ce serait donc une nouveauté, même si l’écran tactile est limité à la zone du clavier.

Une autre idée intéressante incluse dans le brevet est la possibilité de fabriquer des touches physiques qui sont sensibles au toucher, ce qui permettrait de faire glisser un doigt sur les touches pour une saisie gestuelle.

Simplement un brevet…

Le document de brevet d’Apple comprend également plusieurs dessins qui montrent une variété d’options de saisie sur l’écran tactile. Un futur MacBook pourrait avoir la possibilité de choisir une disposition de clavier divisée et incurvée pour une saisie tactile plus confortable. Avec une application de conception graphique, le clavier tactile pourrait afficher une disposition éparse avec seulement quelques touches et une molette virtuelle pour interagir avec une image de synthèse ou un modèle 3D à l’écran.

Il convient de noter qu’il ne s’agit que d’un brevet et que les futurs ordinateurs portables MacBook d’Apple pourraient simplement continuer à être équipés d’un traditionnel clavier et d’un trackpad. Toutefois, il est amusant de jeter un coup d’œil à ces concepts Apple, qui pourraient déboucher sur des concepts utilisés dans des produits ultérieurs.