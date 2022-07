Comment Chrome OS Flex transforme les vieux PC en Chromebooks gratuitement

Chrome OS existe depuis plus de dix ans et, durant cette période, des centaines d’ordinateurs portables (et une poignée d’ordinateurs de bureau) ont été livrés avec le système d’exploitation léger, sécurisé et basé sur un navigateur de Google. Mais jusqu’à récemment, si vous vouliez installer Chrome OS sur un ordinateur que vous possédiez déjà, vous deviez vous fier à l’OS Chromium open source ou à un outil tiers comme CloudReady.

Google a racheté la société à l’origine de CloudReady il y a quelques années et, au début de l’année, la société a publié un aperçu en accès anticipé de Chrome OS Flex comme méthode officielle pour transformer un vieux PC en Chromebook. Aujourd’hui, Chrome OS Flex n’est plus en version bêta et est prêt pour une diffusion plus large.

Officiellement, Google cible les entreprises et les établissements d’enseignement en positionnant Chrome OS Flex comme une solution qui leur permettra de continuer à utiliser des PC plus anciens qui ne peuvent plus exécuter Windows ou macOS de manière fiable. Mais n’importe qui peut créer une clé USB amorçable qui installera Chrome OS Flex.

Google a testé et vérifié les appareils d’Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Toshiba et de nombreux autres constructeurs.

Plus de 400 ordinateurs sont officiellement pris en charge, et le logiciel fonctionnera très probablement aussi sur de nombreux autres PC. La configuration minimale requise comprend un processeur Intel ou AMD 64 bits, 4 Go de RAM, 16 Go de stockage et la possibilité de démarrer à partir d’une clé USB. Google précise que si vous pouvez installer Chrome OS Flex sur des ordinateurs encore plus anciens, vous risquez d’avoir une « expérience médiocre » sur les systèmes équipés de processeurs ou de cartes graphiques antérieurs à 2010.

Une excellente nouvelle !

L’utilisation de Chrome OS Flex est gratuite, mais les clients des catégories Entreprise et Éducation peuvent payer Google pour bénéficier de services de support et de gestion. « Nous travaillons chaque jour à l’obtention de nouvelles certifications et, même si votre appareil n’est pas encore certifié, vous pouvez toujours essayer Chrome OS Flex », explique Thomas Riedl, directeur des produits, des entreprises et de l’éducation chez Google.

Mais qu’en est-il du support étendu ? Cela varie en fonction de l’appareil. Si certains ordinateurs récents peuvent bénéficier de mises à jour gratuites de Chrome OS jusqu’en 2030, d’autres pourraient cesser de recevoir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité dès cette année.

Les Chromebooks ont certainement montré au monde qu’il existe une alternative solide à Windows, en particulier dans le domaine de l’éducation, où il a prospéré grâce aux Chromebooks. Chrome OS Flex est un autre choix pour ceux qui veulent s’éloigner de Windows.