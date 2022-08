Test du Vivo X80 Pro : un impressionnant fleuron centré sur la photo

Vivo a régulièrement amélioré son jeu dans le marché du haut de gamme au cours des dernières années, en apportant des diamants bruts comme le Vivo X50 Pro et le X60 Pro+. Elle a finalement offert une expérience véritablement excellente à la fin de 2021 avec le Vivo X70 Pro+. Maintenant, la société est de retour avec un smartphone phare en 2022 sous la forme du X80 Pro.

Le X80 Pro est le dernier smartphone phare de vivo qui a été lancé en mai 2022. Il dispose d’un module de caméra qui est co-conçu avec ZEISS et est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1. Au prix élevé de euros, le vivo X80 Pro en vaut-il la peine ? Lisez la suite de cet article.

Dans la boîte on retrouve :

Vivo X80 Pro

Adaptateur mural FlashCharge 80W (20V à 4A)

Câble USB Type-A vers Type-C

Écouteurs USB Type-C

Étui pour le smartphone

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide de démarrage rapide et de garantie

Vivo x80 Pro : design

En commençant par le design, le X80 Pro est magnifique. Son design est clairement une évolution du X70 Pro de l’année dernière, mais avec une caméra beaucoup plus grande. La vitre avant et la vitre arrière sont toutes deux incurvées, ce qui lui donne un aspect haut de gamme. Les bords incurvés le rendent également beaucoup plus confortable à tenir en main. C’est une bonne chose, notamment parce que la vitre arrière est très glissante au toucher.

La vitre arrière présente la même finition « Fluorite AG » qui dissimule parfaitement les traces de doigts. Lorsque la lumière frappe d’une certaine manière, la vitre brille magnifiquement et est superbe.

Ensuite, nous arrivons au module de la caméra arrière, qui est massif. Il s’étend sur toute la largeur de l’arrière, avec une section circulaire qui abrite 3 des 4 caméras arrière. À l’extérieur de la section circulaire, on trouve un module de flash et la 4e caméra périscope.

En ce qui concerne l’emplacement des boutons et des ports, le bouton de volume et le bouton d’alimentation se trouvent sur le bord droit de l’appareil, et le bord gauche est nu. Sur le bord inférieur, on trouve une grille de haut-parleur, un port USB Type-C et le double emplacement SIM. Le bord supérieur comporte un IR blaster qui peut être utilisé comme une télécommande pour les appareils électroménagers.

Il est résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, ce qui est attendu pour un smartphone premium dans cette gamme de prix. Une autre chose que j’ai appréciée est l’étui de protection inclus pour le X80 Pro. Il est de qualité supérieure, offre une protection décente et ne rend pas le smartphone trop encombrant.

Vivo X80 Pro : écran

L’écran du X80 Pro est certainement de qualité premium, la société qualifiant l’écran 2K E5 Ultra Vision, et c’est un panneau 10 bits de 6,78 pouces avec une résolution de 3 200 x 1 440 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il affiche une luminosité maximale de 1 000 nits, une luminosité locale maximale de 1 500 nits, un rapport de contraste de 8000000:1 et un taux d’échantillonnage tactile maximal de 300 Hz.

Toutes ces spécifications se traduisent par une excellente expérience visuelle sur le X80 Pro. Les angles de vision sont bons, la reproduction des couleurs est bonne et la visibilité extérieure n’a pas posé de problème. L’écran prend en charge le HDR10+, ce qui est utile pour le contenu HDR de YouTube, mais pas le Dolby Vision.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz se traduit par une expérience fluide lors de l’utilisation du smartphone, et comme il s’agit d’un panneau LTPO, il peut changer son taux de rafraîchissement en fonction du contenu. Le smartphone prend en charge la modification de la reproduction des couleurs, l’amélioration visuelle et, bien sûr, l’affichage permanent (Always on display).

Cet affichage permanent peut être largement personnalisé. Vous pouvez modifier le style, y compris l’horloge, la couleur et le fond. Il peut également être réglé pour s’allumer en permanence, s’activer à une heure programmée ou lorsque le téléphone a été légèrement déplacé.

Vivo x80 Pro : performances et benchmarks

Comme prévu pour un smartphone phare en 2022, le vivo X80 Pro est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il dispose d’un processeur Kryo Prime (basé sur Arm Cortex-X2) pouvant atteindre 3,0 GHz, de 3 processeurs Kryo Performance (basés sur A710) pouvant atteindre 2,50 GHz et de 4 processeurs Kryo Efficiency (basés sur A510) pouvant atteindre 1,80 GHz. Pour le GPU, il dispose de leur dernier GPU Adreno, qui promet une augmentation de 30 % des capacités de rendu graphique et une amélioration de 25 % des économies d’énergie par rapport à la génération précédente.

Les performances du vivo X80 Pro sont, tout simplement, excellentes. Elles sont rapides, fluides et régulières, et j’ai rarement été confronté à des hoquets. Le téléphone n’a rencontré aucun problème dans les tâches quotidiennes et, grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran, les animations sont fluides. Le smartphone prend en charge l’extension de la RAM, ce qui permet de disposer de 4 Go de mémoire supplémentaire. Cela signifie que les applications restent ouvertes en arrière-plan et que le multitâche est bon.

Dans les jeux, le X80 Pro a été l’un des plus performants parmi les smartphones phares Android. Dans les titres FPS tels que Call of Duty, le taux de rafraîchissement est resté bloqué à 60 images par seconde. Dans les titres les plus lourds comme Genshin Impact, le taux de rafraîchissement est resté supérieur à 50, et le smartphone n’est pas devenu inconfortablement chaud non plus. Les températures étaient en fait assez bien contrôlées, grâce à la solution de refroidissement par chambre à vapeur de très grande taille. Sans étui, vous pouvez sentir la chaleur contre vos doigts, mais avec un étui, le smartphone était toujours confortable. Dans l’ensemble, pour les jeux, le X80 Pro est très performant.

Authentification biométrique

Pour l’authentification biométrique, le X80 Pro est livré avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran et prend également en charge la reconnaissance faciale. Pour commencer avec l’authentification des empreintes digitales, le vivo X80 Pro utilise un grand capteur d’empreintes digitales à ultrasons 3D. Lors de mon test, j’ai trouvé que les vitesses de déverrouillage étaient l’une des plus rapides que j’ai connues. Il était également précis et a rarement échoué à authentifier mes tentatives. Même l’enregistrement de mes empreintes digitales était rapide.

Le smartphone prend également en charge certaines fonctionnalités supplémentaires avec son capteur d’empreintes digitales. Vous pouvez modifier la zone de détection, configurer des actions rapides, et configurer le chiffrement des applications et un mode de confidentialité. Il est intéressant de noter que le mode Confidentialité comporte une fonction permettant d’activer l’authentification à deux doigts, ce qui est appréciable.

La fonction de déverrouillage du visage utilise le capteur normal de la caméra frontale pour l’authentification. Comme elle n’est pas très sûre, je ne l’ai pas utilisée en totalité.

Double SIM et connectivité

Le X80 Pro dispose d’une connectivité double SIM avec prise en charge de la 5G. Il prend en charge quatorze bandes 5G, notamment n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78.

Le smartphone prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Le port USB Type-C est évalué pour des vitesses USB 3.1, et le smartphone prend en charge OTG et NFC. Enfin, le smartphone prend en charge le GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS et NavIC.

Vivo X80 Pro : logiciel

Le vivo X80 Pro fonctionne sous Android 12 avec la surcouche Funtouch OS 12 par-dessus. vivo a promis 3 générations de mises à jour d’OS et 3 ans de mises à jour de sécurité, ce qui est un an de moins que les appareils de la concurrence.

Funtouch OS 12 dispose de l’ensemble habituel de fonctionnalités telles que la navigation gestuelle, l’extension de la RAM, le verrouillage des applications, les thèmes, les options de personnalisation et plus encore. Les options de personnalisation en particulier sont nombreuses, comme la possibilité de définir différentes animations pour différentes actions du système, de personnaliser l’affichage Always on display, les couleurs du système, etc. Il existe également un mode Ultra-Game qui permet d’optimiser les ressources du système au démarrage d’un jeu. Le logiciel est familier pour les précédents utilisateurs de Funtouch OS, et pour les nouveaux utilisateurs, la courbe d’apprentissage est simple.

Applications préinstallées

Il y a trois problèmes que j’ai rencontrés avec Funtouch OS 12. Le premier est la quantité d’applications préinstallées, qui est tout simplement trop importante. Il y a l’ensemble habituel d’applications Google et d’applications vivo de première partie, ce qui ne me dérange pas. Cependant, il y a beaucoup d’autres applications dont je ne veux tout simplement pas. Sur un onéreux smartphone, cela ne devrait pas être le cas.

Le deuxième problème était mineur, mais tout de même ennuyeux. Le navigateur vivo, que je n’ai jamais ouvert, continuait à me proposer des publicités et des articles recommandés. Je ne m’y suis jamais inscrit et j’ai dû désactiver complètement les notifications du navigateur.

Le dernier problème que j’ai rencontré avec Funtouch OS 12 était également mineur, il s’agit d’une fonctionnalité appelée Lockscreen Poster. Elle est activée par défaut et transforme votre lockscreen en un carrousel rotatif d’images. La plupart de ces images sont assez aléatoires pour moi, et même si cela ne me dérange pas d’avoir cette fonctionnalité dans Funtouch OS, elle ne devrait pas être activée par défaut.

Vivo X80 Pro : caméra

La caméra du Vivo X80 Pro est l’une de ses principales caractéristiques. Commençons par présenter les spécifications des capteurs photo.

Caméra de 50 mégapixels avec capteur Samsung GNV 1/1.3″, ouverture f/1.57, OIS

Caméra ultra-large de 48 mégapixels avec capteur IMX598, ouverture f/2.2

Caméra portrait de 12 mégapixels 50 mm 2X avec capteur IMX663, ouverture f/1.85, cardan

Caméra périscopique de 8 mégapixels, OIS, zoom optique 5x, ouverture f/3.4

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2.45

Le système de caméra du X80 Pro a été conçu en collaboration avec ZEISS. Il est doté de la puce V1+ personnalisée de Vivo, qui est un coprocesseur conçu pour améliorer la qualité des photos. Le système de caméra a également un certain nombre de caractéristiques qui améliorent l’expérience, comme le revêtement T*, l’optique ZEISS et les lentilles en verre pour réduire la dispersion.

L’interface utilisateur de l’application Appareil photo a été légèrement modifiée par rapport au X70 Pro. Quelques raccourcis ont été modifiés, et le texte est un peu plus net avec un meilleur contraste lorsqu’il est mis en évidence. Toutes les fonctions supplémentaires telles que la double exposition, la double vue, l’astro et la super lune se trouvent dans le menu « Plus ».

Dans de bonnes conditions d’éclairage, le X80 Pro se comporte exceptionnellement bien. Lors de la prise de vue à partir du capteur principal, les photos sont correctement exposées, présentent un bon niveau de contraste et beaucoup de détails. L’Auto HDR fait de l’excellent travail, l’autofocus est rapide, et j’aime les couleurs produites, qui sont le résultat de la collaboration avec ZEISS.

Dans des conditions d’éclairage plus difficiles, le X80 Pro s’est également bien comporté. Grâce à la combinaison du capteur Samsung GNV et de la stabilisation, les photos étaient pour la plupart sans flou, bien exposées et avaient l’air très naturelles. Le revêtement T* compensait parfois les reflets provenant de sources lumineuses arrière, mais parfois il échouait.

Le mode portrait du X80 Pro est également très bon. Il permet de bien séparer le sujet de l’arrière-plan, et les filtres ZEISS intégrés sont vraiment amusants à utiliser. La caméra frontale a également produit de bons clichés et de bons portraits.

Pour ce qui est de la vidéographie, le X80 Pro peut filmer à une vitesse allant jusqu’à 8K à 30 fps, ce qui est comparable à d’autres flagships. En 4K à 60 fps, la qualité vidéo était bonne, mais rien d’exceptionnel. Cependant, la stabilisation était impressionnante. Pour la caméra frontale, elle prend en charge jusqu’à 1080 p à 60 fps sans aucun support pour la 4K.

Vivo x80 Pro : autonomie

En ce qui concerne la batterie, le X80 Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh qui peut se charger à un taux maximum de 80 W par une connexion filaire et à 50 W sans fil. En ce qui concerne les performances de la batterie, elles sont excellentes. Avec une utilisation légère à moyenne, le smartphone me durerait presque 2 jours complets, avec une durée d’utilisation de l’écran de plus de 8 heures. En cas d’utilisation intensive, le smartphone peut encore facilement tenir une journée.

Comme mentionné précédemment, le X80 Pro offre un support à la recharge rapide de 80 W avec l’adaptateur fourni. J’ai pu charger le smartphone de 5 % à 100 % en environ 36 minutes, ce qui est rapide, mais pas le plus rapide. Pendant cette période, le smartphone était sensiblement chaud.

Vivo x80 Pro : verdict

Le X80 Pro a beaucoup d’atouts, notamment un beau design, une qualité de fabrication supérieure, un fantastique écran et des performances de premier ordre. Le capteur photo principal est digne d’un flagship et il y a des tas de filtres amusants et de fonctions supplémentaires. L’autonomie de la batterie est également excellente, avec une charge rapide. Si je devais identifier un problème avec ce smartphone, ce serait Funtouch OS et la quantité de publicités affichées.

À euros, le X80 Pro n’est certainement pas bon marché. Il est à la hauteur des autres flagships haut de gamme de OnePlus, Xiaomi, Samsung et Apple. Si vous aimez Funtouch OS, le X80 Pro est certainement le meilleur smartphone vivo que vous pouvez acheter.