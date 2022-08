OPPO présentera ColorOS 13 le 18 août

by

OPPO est prête à présenter sa prochaine itération de ColorOS appelée ColorOS 13 le 18 août. Il s’agira d’un lancement mondial qui intervient juste après le lancement par OnePlus (sa marque sœur) de la nouvelle version d’OxygenOS 13 la semaine dernière. Voici ce à quoi il faut s’attendre.

Oppo présentera ColorOS 13 à 13 heures, heure de Paris, et cela sera diffusé en direct sur YouTube et même sur le compte Twitter de OPPO.

ColorOS 13 sera basé sur le nouveau système d’exploitation Android 13, qui vient de voir la sortie de sa dernière bêta. Son AOSP est fortement attendu le mois prochain. Elle apportera diverses fonctionnalités d’Android 13 comme la langue par application, les nouveaux thèmes Material You, et ses fonctions de sécurité et de confidentialité.

Bien qu’il n’y ait aucun mot sur ce que ColorOS 13 va apporter, elle devrait introduire des fonctionnalités pour une expérience améliorée sur grand écran, une connectivité transparente entre les appareils, et plus encore. Un nouveau design est également attendu pour « une expérience Android concise, confortable et fluide ».

Nous pouvons également nous attendre à ce qu’il obtienne des thèmes inspirés de la nature, une fonction Always-on-Display (AOD) améliorée, et bien plus encore, analogue à OxygenOS 13, étant donné que la surcouche de OnePlus ressemble désormais davantage à celle de OPPO.

En outre, ColorOS 13 Bêta sera disponible pour le OPPO Find N, le OPPO Find X5 Pro, et la série OPPO Reno 8. Davantage d’informations à ce sujet et les caractéristiques de ColorOS 13 seront confirmées le 18 août. Donc, il est préférable d’attendre que l’événement se produise la semaine prochaine.