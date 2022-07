WhatsApp teste une application Mac avec prise en charge native des puces Apple Silicon

WhatsApp travaille sur une nouvelle application Mac avec un support natif de la puce Apple Silicon. Certains utilisateurs Mac peuvent maintenant essayer la dernière version de l’application par le biais de la version bêta. WhatsApp a récemment commencé à déployer la fonctionnalité permettant de migrer les données WhatsApp d’Android vers l’iPhone.

WhatsApp pour macOS n’est pas développé en utilisant la technologie Electron, utilisée par la version Web de WhatsApp. Au lieu de cela, WhatsApp pour macOS est développé avec Mac Catalyst, qui nous donne de meilleures performances et nécessite moins de mémoire, mais il n’y a pas encore de version native.

La bêta de WhatsApp pour Mac a été révélée par WABetaInfo. La nouvelle application WhatsApp pour macOS diffère nettement de la version WhatsApp Desktop, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Selon l’article, étant donné que l’application est dans une bêta précoce, certaines fonctions pourraient ne pas fonctionner complètement, comme le statut, les appels de groupe, l’envoi de localisation et la messagerie vocale.

Le nouveau design de WhatsApp sur la plateforme universelle ressemble davantage à une application Mac, et possède une barre latérale dédiée. Elle est également beaucoup plus rapide que l’ancienne version. En outre, l’interface de discussions a également un aspect proche de celle d’Apple avec des icônes Mac et une interface utilisateur simplifiée qui semble plus naturelle sur les appareils d’Apple. La barre latérale permet d’accéder rapidement aux discussions, aux appels, aux messages archivés, aux messages marqués comme importants et aux paramètres.

Bien qu’une date de sortie pour l’application WhatsApp pour Mac remaniée n’ait pas été annoncée, le développement avance, car WhatsApp l’a testé en interne pendant trois semaines et a déjà fourni une version TestFlight de la version bêta, selon la source.