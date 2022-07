Le télescope spatial James Webb vient de capturer les premières images scientifiques

L’attente est enfin terminée ! Ce mardi 12 juillet 2022, la NASA a diffusé certaines des premières images et données étonnantes du télescope spatial James Webb lors d’un événement en direct. Les quatre cibles, dont trois images et un spectre, capturent l’univers infrarouge avec des détails à couper le souffle. Une quatrième image, une vue ultra profonde et très précise, a été dévoilée lundi 11 juillet au soir par le président Joe Biden lors d’une émission en direct, révélant un univers plus ancien que ce que nous n’avons jamais vu.

Ensemble, les images et les données représentent l’énorme potentiel du télescope pour contribuer à la recherche scientifique, et signalent la transition de Webb vers un instrument scientifique actif.

« Vous savez ce qui m’enthousiasme le plus ? » a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors de l’événement qui a suivi la révélation des images. « Il y a des dizaines de milliers de scientifiques — et franchement, certains d’entre eux viennent de naître ou ne sont même pas nés — qui bénéficient de cet incroyable télescope parce qu’il sera avec nous pendant des décennies ».

Les trois images publiées au cours de l’événement montrent les nébuleuses de la Carène et de l’Anneau Austral, ainsi qu’un groupe de galaxies appelé Quintette de Stephan. Le quatrième cliché est le spectre d’une exoplanète géante gazeuse appelée WASP-96 b.

La nébuleuse de la Carène, l’une des plus brillantes et des plus grandes nébuleuses du ciel, se trouve à 7 600 années-lumière de la Terre. S’étendant sur plus de 300 années-lumière, elle comprend Eta Carinae, une étoile supergéante mourante au bord d’une explosion massive, ainsi que Trumper 14, l’un des plus jeunes amas de formation d’étoiles connus. Une nébuleuse est une pouponnière d’étoiles, et Carina est une nébuleuse tentaculaire, active et parfois violente.

« Il y a tellement de choses qui se passent ici, c’est tellement beau », a déclaré Amber Straughn, astrophysicienne au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland. « Cette vue imprenable sur la falaise cosmique de la nébuleuse de la Carène révèle de nouveaux détails sur cette vaste pouponnière stellaire. Aujourd’hui, pour la première fois, nous voyons de toutes nouvelles étoiles qui étaient auparavant complètement cachées à notre vue ».

L’Anneau Austral

En revanche, la nébuleuse de l’Anneau Austral est plus proche de la Terre, à seulement 2 000 années-lumière. Il s’agit d’une nébuleuse planétaire, ou d’un nuage de gaz en expansion entourant une étoile mourante. Ayant perdu toutes ses couches externes, l’étoile naine blanche mourante qui se trouve au cœur de la nébuleuse est incroyablement chaude et émet d’intenses radiations ultraviolettes qui illuminent le gaz qui l’entoure.

Les nouvelles images montrent les coquilles formées par ce gaz, a déclaré Karl Gordon, astronome au Space Telescope Science Institute, lors de l’événement, ainsi que les zones de la nébuleuse où la lumière des étoiles brille. « Nous savions qu’il s’agissait d’une étoile binaire, mais nous n’avons pas vraiment vu l’étoile qui a produit la nébuleuse, mais maintenant, dans MIRI, cette étoile brille en rouge parce qu’elle est entourée de poussière, donc dans MIRI, nous avons pu voir les deux étoiles très clairement », a-t-il ajouté.

Le quintette de Stephan est un groupe de cinq galaxies qui semblent ridiculement proches les unes des autres, à environ 290 millions d’années-lumière de la Terre. Quatre de ces galaxies sont enfermées dans une sorte de danse cosmique qui aboutira un jour à la collision du quatuor, et trois d’entre elles arborent des formes allongées et spiralées en raison de leurs interactions. Les étoiles du quintette vont du nouveau-né à l’ancien, couvrant des centaines de millions d’années d’histoire cosmique.

« Il s’agit d’une image et d’un domaine d’étude très importants, car ils montrent vraiment le type d’interaction qui conduit l’évolution des galaxies », a déclaré Giovanna Giardino, astronome à l’Agence spatiale européenne.

Le dernier cliché des premiers résultats scientifiques publics du télescope Webb n’était pas du tout une image, mais un spectre — une représentation de la quantité de différentes longueurs d’onde de la lumière émise par une exoplanète appelée WASP-96 b. Ce monde géant gazeux, qui fait environ la moitié de la taille de Jupiter, est le plus proche des objets récemment révélés, à environ 1 150 années-lumière. Elle tourne autour de son étoile tous les 3,4 jours et possède une atmosphère unique, sans nuage, composée en grande partie de sodium.

La seule planète sans nuage connue, WASP-96 b, est une énigme et une cible de choix pour des études plus poussées depuis sa découverte en 2013. Et, les nouvelles données de Webb offrent aux scientifiques davantage de données sur cette étrange atmosphère.

Un développement qui remonte

Ces superbes nouvelles images font suite à 7 mois de déploiement minutieux du télescope depuis son lancement le 25 décembre 2021. À son tour, le lancement a été l’aboutissement de plus de deux décennies de développement, à partir de 1996, et de discussions générales sur le projet qui ont commencé encore plus tôt. Au fil des ans, le projet Webb a parfois été confronté à de graves problèmes de financement et, au moins une fois, il a risqué d’être annulé en raison de la flambée des coûts.

En dépit de ce parcours semé d’embûches, le Webb est désormais en sécurité dans l’espace et les scientifiques affirment que le télescope, dont les performances sont supérieures aux prévisions à presque tous les égards, devrait être en mesure de fonctionner pendant les deux prochaines décennies. Le développement du télescope est le fruit d’une collaboration entre la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne. Les scientifiques ont travaillé ensemble, entre agences et entre divisions au sein des agences, contribuant tous de manière unique à ce vaste projet.