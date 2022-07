Microsoft affirme qu’elle bloquera toujours les macros Internet par défaut dans Office

« Pendant des années, Microsoft Office a livré de puissantes capacités d’automatisation appelées contenu actif, le type le plus courant étant les macros. Bien que nous ayons prévu une barre de notification pour avertir les utilisateurs de la présence de ces macros, ceux-ci pouvaient toujours décider de les activer en cliquant sur un bouton. Des acteurs malveillants envoient des macros dans des fichiers Office à des utilisateurs finaux qui les activent sans le savoir, des charges utiles malveillantes sont délivrées et les conséquences peuvent être graves, notamment des logiciels malveillants, une identité compromise, une perte de données et un accès à distance », a déclaré la société dans son annonce initiale.

you might also like