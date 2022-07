Les fournisseurs de caméras pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont prêts à réaliser d’énormes bénéfices

Ming-Ch Kuo, éminent analyste technologique et l’un des plus grands experts de tout ce qui concerne Apple, a publié une évaluation intéressante des changements structurels dans la chaîne d’approvisionnement des caméras haut de gamme de l’iPhone. L’article complet peut être consulté ici.

En début de semaine, Kuo a partagé sur Twitter son analyse de l’impact de la nouvelle structure de la gamme d’iPhone 14 d’Apple sur ses fournisseurs de caméras. En bref, Sony, Largan, Alps et LG Innotek, les fournisseurs de la caméra sur les modèles haut de gamme, devraient bénéficier grandement de la décision d’Apple d’approfondir le fossé entre les modèles d’iPhone Pro et non Pro.

[Analysis] Structural changes for iPhone’s high-end camera supply chain/iPhone高階相機供應鏈的結構性改變;Sony、大立光、 Alps和LG Innotek顯著受益於僅 iPhone 14 Pro/高階機型採用最新的A16處理器 @mingchikuo https://t.co/kZLdnXmAyN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 6, 2022

Essentiellement, comme la nouvelle puce A16 sera exclusive à l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, les utilisateurs seront encore plus incités à opter pour les modèles d’iPhone plus haut de gamme. Auparavant, tous les iPhone d’une même génération étaient généralement équipés du même chipset et, par extension, d’une puissance de traitement identique.

Mais, cela est sur le point de changer. Il y a quelques jours, Ming-Ch Kuo a également prédit qu’Apple continuera à mettre en œuvre cette stratégie dans les itérations suivantes de l’iPhone.

Autrement dit, à l’avenir, les modèles d’iPhone non Pro débuteront avec un SoC vieux d’un an.

Une croissance prévue entre 15 et 35 %

Cela se traduira non seulement par des ventes plus importantes pour les variantes Pro et Pro Max, mais aussi par des bénéfices plus importants pour les entreprises qui fournissent les composants de la caméra arrière des deux modèles haut de gamme.

Pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max, il s’agit de Sony (CIS), Largan (objectif), Alps (VCM/OIS) et LG Innotek (CCM). La croissance prévue d’une année sur l’autre pour chacun des composants susmentionnés se situe entre 15 et 35 %. Après tout, personne ne devrait être surpris qu’Apple ait trouvé un moyen de gagner encore plus d’argent. Il est tout à fait naturel que d’autres en profitent également.