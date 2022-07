🔥 Le Amazon Prime Day 2022 débute pour seulement 48 heures

Tout comme par le passĂ© pour les prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions, Amazon offrira deux types d’offres  sur Prime Day : des baisses de prix traditionnelles, qui sont disponibles durant toute la pĂ©riode des 48 heures, qui ressemblent aux achats traditionnels sur Amazon, et les ventes flash, qui apparaissent dans des pĂ©riodes spĂ©cifiques et pour des quantitĂ©s spĂ©cifiques seulement.

Le gĂ©ant du commerce en ligne poursuit sa tradition de deux jours de promotionnels, ce qui signifie que la grande campagne de rabais est dĂ©sormais valable jusqu’au 13 juillet inclus . Assez de temps, donc, pour parcourir les diffĂ©rentes offres Ă©clair et quotidiennes et faire un achat rapide.