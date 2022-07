La série Samsung Galaxy S23 serait propulsée uniquement par des SoC Qualcomm

Pour Samsung, Exynos était le SoC phare de choix. Cependant, en 2022, la stratégie de Samsung a légèrement changé, l’entreprise produisant davantage de smartphones de la série S équipés de puces Snapdragon pour les vendre sur des marchés plus importants. Selon les rapports, Qualcomm contrôle actuellement environ 70 % de la proportion d’expéditions pour la dernière série Galaxy S22. Il semble que Qualcomm sera le seul fournisseur de processeurs pour le Samsung Galaxy S23.

Ming-Chi-Kuo, un célèbre analyste de smartphones, a partagé cette information sur Twitter. Selon son tweet, Samsung pourrait renoncer à utiliser sa puce Exynos de nouvelle génération, nom de code Exynos 2300, pour la prochaine série phare, car elle est moins performante que le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm, nom de code SM8550.

L’analyste suggère que le design de TSMC pour le SM8550 sera beaucoup plus puissant et efficace que le processeur de Samsung. Par conséquent, l’ensemble de la série S23 sera alimenté par des puces Qualcomm et la firme finira par dominer le marché des SoC Android haut de gamme en 2023. Comme le marché haut de gamme a été moins touché par la récession, Qualcomm et TSMC bénéficieront grandement des gains de parts de marché.

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022

Les rumeurs abondaient déjà sur le choix de la puce de Samsung pour son nouveau téléphone phare. La décision d’Apple de commencer à fabriquer son propre processeur, et les améliorations de performance stupéfiantes que ses puces M1 et M2 ont apportées ont provoqué une perturbation massive sur le marché — une perturbation que Samsung a l’intention de concurrencer.

Cette décision pourrait permettre à Samsung de se concentrer davantage sur son objectif de développer un processeur d’application (AP) dédié aux appareils Galaxy, qui devrait arriver avec les appareils Galaxy en 2025. Selon les rapports, le développement d’un AP spécialisé à haute performance et à faible consommation de batterie est en cours.

Une source fiable

L’analyste de l’industrie technologique Kuo s’est construit une solide réputation en matière de fuite d’informations précises. La plupart de ses fuites très médiatisées concernent la gamme de produits d’Apple et proviennent de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Cependant, cet initié du secteur a également fait des prédictions sur des entreprises comme Samsung, Meta et d’autres grands acteurs de la technologie. Ses fuites passées ont été étonnamment précises, avec des sites Web comme AppleTrack suggérant qu’il a raison dans plus de 72 % des cas.

Parfois, il se trompe, mais c’est généralement dû à de mauvaises informations. D’autres fois, cela peut être dû à la fluidité des plans pendant la phase de conception et de production. Néanmoins, sa réputation est telle que les médias du monde entier prennent ses prédictions très au sérieux.