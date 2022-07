Des boîtiers de l’iPhone 14 laisse présager le retour de l’appellation iPhone Plus

Comme vous le savez probablement déjà, Apple va bouleverser la gamme d’iPhone en 2022. L’iPhone mini de 5,4 pouces disparaît pour être remplacé par un modèle non Pro de 6,7 pouces. Nous connaissons ce smartphone comme l’iPhone 14 Max, mais il y a des spéculations selon lesquelles Apple va relancer le nom « Plus » qu’elle a utilisé pour la première fois avec l’iPhone 6 Plus en 2014. Cette année-là, Apple a sorti l’iPhone 6 de 4,7 pouces et l’iPhone 6 Plus de 5,5 pouces.

Apple a conservé les écrans de 4,7 pouces et de 5,5 pouces à travers l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus qui sont tous deux sortis en 2017. Cette année, nous nous attendons à voir l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone Pro Max de 6,7 pouces. La rumeur de l’utilisation du nom « Plus » pour l’iPhone 14 de 6,7 pouces non Pro provient d’une image montrant quatre étuis d’iPhone qui a été publiée sur le réseau social chinois Weibo et tweetée par @duanrui1205.

Le nom du modèle d’iPhone prévu pour chaque étui est indiqué en haut de la photo, au-dessus de chaque étui. Vous remarquerez que le troisième modèle en partant de la gauche est répertorié comme étant le 14 Plus.

Apple met vraiment en évidence la différence entre les modèles Pro, très chers, et les modèles non Pro, moins chers. Par exemple, les modèles non Pro réutiliseront le chipset A15 Bionic de la série iPhone 13, tandis que les iPhone 14 Pro seront équipés du nouveau SoC A16 Bionic.

Les modèles Pro sont également équipés d’écrans ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une triple caméra avec un téléobjectif. L’iPhone 14 Pro Max pourrait même présenter des rebords 20 % plus fins, d’après des rendus réalisés à partir d’images CAO. Évidemment, Apple préférerait que vous dépensiez l’argent supplémentaire pour acheter l’un des modèles Pro les plus onéreux.

De réelles différences avec le modèle Pro

Le retour à l’utilisation de l’ancien nom iPhone Plus pourrait aider à dissiper la confusion à laquelle certains consommateurs pourraient être confrontés cette année. Après tout, ceux qui ne sont pas des passionnés de smartphones pourraient facilement confondre l’iPhone 14 Max avec l’iPhone 14 Pro Max.

Néanmoins, il existe des moyens de différencier facilement les deux modèles d’iPhone 14 de 6,7 pouces. Par exemple, il n’y aura pas de mal à se tromper sur la différence de prix entre les deux, ou sur le nombre de caméras à l’arrière des deux modèles d’iPhone 6,7 pouces. Et n’oublions pas que cette année, les modèles non pro arboreront toujours l’encoche, tandis que les modèles pro arboreront les nouvelles découpes en forme de « i » latéral.