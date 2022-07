Les options de couleur exclusives au milieu du cycle de sortie semblent faire fureur de nos jours. L’iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple en a reçu une sous la forme du vert alpin. Étant donné le succès de ces derniers, il n’est pas étonnant que Samsung adopte une formule analogue.

La gamme Samsung Galaxy S22 a été lancée en février dernier. Nous sommes presque 6 mois après cette date et beaucoup de potentiels propriétaires de smartphones Galaxy pourraient être partagés entre l’achat immédiat d’un smartphone à moitié vieux (peut-être même à un meilleur prix) ou attendre encore 6 mois pour le dernier et le meilleur.

Sans aucun doute, il s’agit là d’une décision difficile. Samsung fait donc de son mieux pour la rendre un peu plus facile en incitant les clients à faire un achat immédiat. Voici une nouvelle option de couleur pour la gamme Samsung Galaxy S22 : « Lavender Purple » (Violet lavande).

Les spéculations sur une option de couleur violette pour la gamme de smartphones Galaxy S22 sont apparues pour la première fois en juin. Cette fois-ci, l’information provient du populaire IceUniverse, qui a partagé cette nouvelle information sur Twitter. Étant donné les antécédents éprouvés de IceUniverse en matière de produits Samsung, nous sommes enclins à croire à la crédibilité de cette fuite.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty

— Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2022