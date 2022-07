Le prochain casque VR de Meta pourrait s’appeler le Quest Pro

L’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook pourrait bientôt sortir son premier nouveau matériel de réalité virtuelle (VR) depuis qu’elle a changé de nom pour devenir Meta l’année dernière.

Selon le développeur Steve Moser dans un rapport de Bloomberg, lLe prochain casque s’appellera le Quest Pro. Moser a trouvé le nom « Quest Pro » dans le code de l’application mobile Oculus de Meta.

Meta a longtemps évoqué un casque VR « haut de gamme » qui viendrait compléter le Quest 2 grand public. Sous le nom de code « Project Cambria », le PDG Mark Zuckerberg a récemment montré les capacités de réalité mixte de l’appareil dans une vidéo de démonstration.

Le Quest 2 est équipé de caméras en niveaux de gris, qui permettent aux utilisateurs de voir leur environnement réel sans avoir à retirer leur casque. Le Quest Pro, quant à lui, sera doté de caméras passthrough en couleurs, plus réalistes, et de capteurs de profondeur qui permettront de placer avec précision les objets numériques dans l’espace physique. S’il est exploité correctement, le Quest Pro pourrait être en mesure de produire des expériences de réalité augmentée assez sophistiquées, mais Meta ne sera pas sans concurrence. Apple travaillerait également sur un casque de réalité mixte.

En mai, un rapport de The Information indiquait que le nouveau casque de Meta devrait coûter 799 dollars, tandis que le rapport de Bloomberg indique aujourd’hui qu’il coûtera plus de 1 000 dollars. Le casque d’Apple devrait également être plus haut de gamme, ce qui n’est pas surprenant pour une société qui vend des ordinateurs portables à quatre chiffres.

Jusqu’à présent, l’incursion de Meta dans la réalité virtuelle n’a pas été rentable. Au premier trimestre de cette année, Reality Labs de Meta a perdu environ 3 milliards de dollars, et l’année dernière, la division a perdu plus de 10 milliards de dollars. Bien que Meta ait lancé des lunettes connectées Ray-Ban avec une caméra intégrée l’année dernière, la société semble détourner son attention du matériel plus occasionnel. Après un ralentissement de la croissance de ses revenus et un gel des embauches, la société semble vouloir revoir à la baisse ses projets de développement de lunettes AR. Meta aurait également arrêté la production d’une montre connectée dotée de caméras intégrées.

Malgré ces revers, le mois dernier, Meta a levé le voile sur le développement de son matériel VR. La société a partagé quatre prototypes de Reality Labs qui tentent de passer le « test de Turing visuel » (en d’autres termes, Meta veut fabriquer des casques si réalistes que vous pourriez oublier que vous êtes en réalité virtuelle).

« Il y a encore un long chemin à parcourir, mais je suis excité à l’idée d’apporter toute cette technologie à nos produits dans les années à venir », a déclaré Zuckerberg dans une démo.