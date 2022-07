Le OnePlus 10T est sur le point de battre des records de performance

Après une année sabbatique, OnePlus semble revenir à ses habituelles sorties à double flagship tout au long de l’année et revient également à ses modèles de base « T », des versions plus évoluées de ses flagships lancés plus tôt dans l’année. Le OnePlus 10T semble arriver plus tard cette année pour succéder au OnePlus 10 Pro, et nous semblons déjà en savoir beaucoup à son sujet pour nous enthousiasmer.

Après tout, avec le OnePlus 10T, nous pourrions voir l’un des smartphones Android les plus puissants annoncés à l’automne !

OnePlus 10T : les performances

La récente fuite provenant de Weibo Digital Chat Station et relayée par MySmartPrice semble faire allusion à une performance de benchmark synthétique plutôt prometteuse pour un appareil OnePlus dont le nom de code est PGP110, qui est actuellement censé être le prochain OnePlus 10T lui-même. Ledit appareil a obtenu 1 131 151 points sur le populaire benchmark AnTuTu, ce qui semble le classer tout en haut de la liste de classement AnTuTu.

Bien que le smartphone ne figure pas dans la liste officielle d’AnTuTu, il convient de noter que le leader actuel du benchmark, le ZTE Nubia Red Magic 7, a obtenu 1 046 552 points, ce qui est nettement moins. De plus, l’actuel fleuron de OnePlus, le OnePlus 10 Pro 5G, est encore plus loin derrière avec un score de 846 261 points, donc son éventuel successeur pourrait certainement relever la barre des performances assez haut !

Le leitmotiv avec le OnePlus 10T semble être de réduire les coûts et de maximiser les performances en même temps. C’est la raison la plus probable pour le présumé cadre en plastique qui viendra compléter la coque arrière en verre, ce qui semble un compromis acceptable.

Selon les rapports, le OnePlus 10T comprendra un écran plat LTPO OLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le 10 T sera alimenté par le tout nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui est apparemment beaucoup plus efficace et a une meilleure gestion thermique que son prédécesseur en surchauffe. Le OnePlus 10T devrait également être livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien que nous nous attendions à ce que le modèle de base soit probablement livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage de base, non extensible.

Une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, accompagnée d’une solution de charge super rapide de 150 W semble également faire partie du package du OnePlus 10T, et celle-ci pourrait facilement le propulser vers l’un des smartphones à charge la plus rapide que nous ayons jamais vu.

À l’arrière, le 10T serait doté de trois caméras, probablement de marque Hasselblad : un capteur photo Sony IMX766 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9, une caméra ultra-large de 16 mégapixels et une caméra macro dédiée de 2 mégapixels. À l’avant, il y aura une caméra frontale de 16 mégapixels. L’absence d’un téléobjectif est assez évidente ici, car elle aura une influence néfaste sur vos images zoomées et vos photos de portrait, et c’est une autre nécessité motivée par le désir d’atteindre un point de prix inférieur.

OnePlus 10T : le prix

Et quel pourrait être le prix ? Le OnePlus 10 Pro commence à 919 euros, et nous nous attendons à ce que le OnePlus 10T coûte moins cher. Des rumeurs antérieures affirmaient que le smartphone coûterait entre 460 et 590 euros en Chine, et bien que nous devions nous attendre à une majoration de 10 à 20 % pour la tarification internationale, le OnePlus 10T devrait toujours coûter beaucoup moins cher que le OnePlus 10 Pro.