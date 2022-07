Windows 11 existe depuis près d’un an, mais le débat sur sa résistance à Windows 10 est toujours d’actualité. C’est pourquoi le constructeur d’ordinateurs personnalisés Puget Systems a réexaminé ce sujet, et les résultats ont montré que Windows 11 pourrait devancer Windows 10 dans un domaine clé.

Ce domaine clé implique la création de contenu, et Puget Systems a détaillé que dans plusieurs tests, Windows 11 a fait des gains sur Windows 10 au cours de l’année dernière. Ces gains sont principalement dus aux correctifs mensuels de Windows 11 et au lancement de nouveaux processeurs. Pourtant, Windows 10 s’est également montré plus rapide dans certains tests, lorsque le matériel exécutant les tests était le même.

À la fin des résultats, on peut voir que Windows 11 n’a pas autant de problèmes de performance en termes de création de contenu que lors de son lancement initial. Il n’a pas non plus été un vainqueur incontesté de Windows 10 dans la plupart des cas. En effet, Windows 11 a obtenu de meilleures performances dans certains tests, mais Windows 10 a fait de même dans d’autres tests. Il s’agit plutôt d’un match nul entre les deux, selon Puget Systems.

« Si vous êtes un créateur de contenu et que vous cherchez une réponse complètement générique sur le système d’exploitation à utiliser, il faudrait dire “ça n’a pas d’importance”. Cependant, la nuance est beaucoup plus compliquée », a déclaré Matt Bach, technicien de laboratoire senior chez Puget Systems.

Alors, quelle est la nuance de ces tests d’échantillons ? Eh bien, Puget System a testé Windows 10 et Windows 11 sur des systèmes équipés de processeurs AMD et Intel. Pour les tests d’édition vidéo, la source a également utilisé des programmes comme Premiere Pro, After Effects et DaVinci Resolve Studio. L’édition de photos a nécessité l’utilisation de Photoshop et de Lightroom Classic. Le rendu CPU a utilisé Cinema 4D, V-Ray et Blender. Le rendu GPU utilise Octane, V-Ray et Blender, et le développement de jeux utilise Unreal Engine.

Au final ce sera une question de goût

Dans ces tests, il n’y a eu que trois exceptions majeures. Le premier est Premiere Pro, où Windows 10 avait un petit avantage sur Windows 11. Avec le second, le mode CUDA de V-Ray, Windows 11 était 20 % plus rapide que Windows 10. Troisièmement, avec Unreal Engine, et Windows 11 avait un gain de performance massif par rapport à Windows 10 avec le processeur Intel Core i9, bien que cela puisse être dû à un bug.

Au final, il semble que la différence entre Windows 10 et Windows 11 pourrait se résumer à l’aspect et à la convivialité. Chacun a ses propres goûts, et d’après les résultats des tests de Puget Systems, Windows 11 n’a pas un avantage aussi important sur Windows 10 en termes de performances que Microsoft veut le faire croire.