Les spécifications du Intel Raptor Lake-S ont été dévoilées

En plus d’être puissant, le nouveau fleuron d’Intel va être gourmand en énergie. La puissance nominale maximale monte à 260 watts, ce qui, comme le note Wccftech, est le chiffre le plus élevé vu sur la plateforme Intel grand public. Si vous envisagez de coupler un processeur Raptor Lake avec l’une des meilleures cartes graphiques de la prochaine génération de NVIDIA, vous aurez besoin d’une alimentation monstrueuse pour vous assurer que tout est stable.

En supposant qu’Intel n’ajoute pas de voies PCIe 5.0 supplémentaires, les utilisateurs devront partager les voies entre une carte graphique discrète et un nouveau SSD M.2 Gen 5.0. Bien que les SSD M.2 PCIe Gen 5.0 soient encore difficiles à trouver, ils deviendront sans aucun doute plus répandus pendant la durée de vie de Raptor Lake, ce qui pourrait signifier que certains utilisateurs auront un choix difficile à faire.

En dehors de la compatibilité, Raptor Lake-S constitue une mise à niveau par rapport à Alder Lake. Le nombre maximal de cœurs passera à 24 cœurs et 32 threads , et les nouveaux cœurs Raptor Cove P offriront de meilleures instructions par horloge (IPC) que les cœurs Golden Cove d’Intel Alder Lake. Les vitesses d’horloge de stimulation augmenteront également de manière significative, certains rapports indiquant qu’Intel Raptor Lake offrira une augmentation de 30 % des performances par rapport à son prédécesseur et qu’il pourrait même être capable d’atteindre 6 GHz.

Intel Raptor Lake-S, dont la sortie est prévue vers le mois d’octobre de cette année , reçoit quelques nouvelles excitantes rien que par cette diapositive. Il est maintenant confirmé qu’il prend en charge la mémoire DDR5-5600 , marquant une avancée par rapport à la génération actuelle Alder Lake avec sa mémoire DDR5-5200 native. Il conserve également la prise en charge de la RAM DDR4-3200, car il utilise le même socket LGA1700 que Alder Lake, ce qui signifie que les cartes mères actuelles prendront en charge les processeurs Intel de 12e et 13e génération. Même si vous serez en mesure d’utiliser votre carte mère actuelle avec une puce Raptor Lake, on s’attend à ce que les fabricants sortent des cartes de la série 700 spécialement conçues pour les processeurs de la 13e génération.

À première vue, tout semble parfait, avec des vitesses d’horloge et un nombre de cœurs plus élevés. Cependant, un détail essentiel semble avoir été omis : il n’est pas fait mention de la prise en charge de PCIe Gen 5.0 pour les modules M.2 .

De nouveaux détails sur les futurs processeurs Raptor Lake-S de 13e génération d’Intel viennent d’apparaître, nous donnant encore plus d’informations sur les spécifications et les performances de ces processeurs. Les informations ont été divulguées dans le cadre d’une présentation de l’Intel NAS Workshop qui a eu lieu à Shenzhen, en Chine.