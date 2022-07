Un modèle d’Apple Watch Series 8 pourrait se vanter d’un écran de 2 pouces

Loin d’être ennuyeuse ou laide (du moins pour les fans des précédentes éditions du même appareil), l’Apple Watch Series 7 de l’automne dernier s’est avérée être une mise à jour bien moins radicale de la Series 6 sortie en 2020 que ce que toutes les sources et les initiés avaient insisté avant son annonce officielle. Naturellement, cela a poussé les attentes de tout le monde à l’égard de la Series 8 dès le départ, et bien que deux outils de santé potentiellement révolutionnaires aient été retardés en raison de leur complexité, un nouveau capteur important et une refonte attendue depuis longtemps devraient maintenir votre niveau d’excitation.

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple travaille sur une version robuste de l’Apple Watch, et bien que la société soit restée jusqu’à présent complètement hermétique à tout ce qui concerne cet appareil, de nouvelles informations continuent de faire surface par des canaux non officiels.

Cette fois, nous avons un aperçu plus précis de la taille de l’écran de la nouvelle Apple Watch, l’analyste Ross Young révélant sur Twitter qu’un modèle de l’Apple Watch Series 8 devrait être doté d’un écran ne mesurant ni plus ni moins que 1,99 pouce.

Il va sans dire qu’une Apple Watch de 2 pouces sera une amélioration massive par rapport aux écrans actuels mesurant 1,691 pouce sur l’Apple Watch Series 7 de 41 mm et 1,901 pouce sur la grande sœur de 45 mm. Selon MacRumors, cela signifie que la nouvelle Apple Watch pourrait être équipée d’un écran plus grand de 5 %.

À première vue, cela ne semble pas beaucoup, mais l’augmentation de la surface de l’écran s’accompagnera d’une série d’avantages sur la nouvelle Apple Watch, car elle pourrait permettre d’afficher plus de complications à l’écran.

Un impact sur la batterie ?

Cependant, un écran plus grand pourrait avoir un impact plus important sur l’autonomie de la batterie, de sorte que l’on craint maintenant que la nouvelle Apple Watch 8 ait une autonomie analogue malgré une batterie d’une plus grande capacité sous le capot. À ce jour, l’Apple Watch offre 18 heures d’autonomie par charge, mais grâce à une batterie plus grande, le modèle plus grand lancé cette année devrait offrir une autonomie accrue. Cependant, en raison d’un écran plus grand, l’autonomie de la batterie pourrait également être impactée, donc il reste à voir si une amélioration notable sur ce front peut encore être offerte.

Les nouvelles montres devraient voir le jour en septembre de cette année, et les ventes devraient démarrer plus tard le même mois ou au début d’octobre.