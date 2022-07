Les smartphones pliables de Samsung pourraient devenir beaucoup moins chers

Lors de la restructuration de son système d’identification des smartphones, Samsung a adopté la lettre A pour ses smartphones de milieu de gamme, réservant la lettre M aux appareils d’entrée de gamme. La série Galaxy A présente généralement une certaine ressemblance avec les smartphones phares Galaxy S, notamment au niveau du design, mais elle fait souvent l’impasse sur d’autres composants matériels comme le processeur, la mémoire et les appareils photo. Selon une source interne relayée par ETnews, Samsung utilisera la même tactique pour ramener les prix de ses smartphones pliables à un niveau plus acceptable .

Toutefois, cela ne fonctionnerait que si les smartphones pliables devenaient plus courants, ce qui, à son tour, dépend de la possibilité de rendre ces appareils habituellement onéreux plus abordables pour tous. Étang donné les coûts impliqués dans la fabrication des panneaux flexibles eux-mêmes, il semble que Samsung pourrait réduire les coûts dans d’autres aspects du smartphone, en utilisant une stratégie analogue à sa série Galaxy A de smartphones de milieu de gamme.

L’entreprise coréenne travaille sur des écrans et des smartphones pliables depuis près de 10 ans maintenant et est naturellement assez investie dans cette technologie. L’activité de fabrication d’écrans de Samsung, en particulier, semble avoir couvert ses paris sur les panneaux pliables — presque à l’exclusion des autres — au point de laisser son concurrent LG prendre la tête des écrans enroulables à la place. Samsung Display est, par exemple, le fournisseur présumé du premier appareil pliable d’Apple, ce qui ne manquera pas d’accroître son profil et ses bénéfices de manière exponentielle.

Samsung fait de son mieux pour rendre les smartphones pliables plus acceptables pour les utilisateurs de smartphones grand public, probablement en partie pour vendre ses propres appareils mais aussi pour s’accaparer le marché des écrans pliables. La société rend les caractéristiques de la série Galaxy Z Fold plus désirables tout en faisant en sorte que le Galaxy Z Flip ait l’air d’un choix de style de vie tendance.