Vous pourriez bientôt être en mesure de modifier des photos directement dans Microsoft Edge

Le navigateur Microsoft Edge pourrait un jour permettre aux utilisateurs de modifier des photos directement à partir de l’option de clic droit en ligne.

Actuellement, la fonctionnalité est une option de test A/B qui peut être téléchargée pour la dernière mise à jour Microsoft Edge Canary une fois qu’elle sera disponible. Leopeva64-2, un redditor, a partagé son expérience avec la fonctionnalité sur le site Web, montrant comment elle ouvre un éditeur intégré dans le navigateur, permettant de modifier les images avant de les enregistrer sur votre ordinateur.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’option Enregistrer l’image, vous trouverez une option Modifier l’image, qui vous amènera à la configuration de cet éditeur.

Dans l’ensemble, l’éditeur est analogue à l’application Photos standard des systèmes Windows 10 et Windows 11. Il comprend des fonctions de recadrage, d’ajustement, de filtre et de marquage, ainsi qu’un outil de correction des taches et des ajustements de luminosité et d’exposition, entre autres fonctions, a noté OnMSFT.

Neowin a ajouté que bien que la version Canary de Edge avec cette fonctionnalité soit disponible, elle pourrait ne pas fonctionner tout de suite en raison du déploiement échelonné des fonctionnalités par Microsoft. Si vous souhaitez tester la fonction d’édition intégrée du navigateur, vous pouvez consulter la mise à jour sur la canal Canary.

Un navigateur tout puissant

L’éditeur rejoint les nombreuses fonctionnalités contextuelles que Microsoft ajoute à son navigateur Edge pour une utilisation plus pratique. Parmi les autres fonctionnalités, citons un menu de jeux, une calculatrice intégrée, un convertisseur d’unités et un testeur de vitesse.

La possibilité d’exécuter des fonctions, telles que l’édition de photos, dans le navigateur Edge permettrait également d’économiser les ressources d’énergie du système provenant des onglets de navigateur inactifs.

En juin, Microsoft a indiqué sur son navigateur Microsoft Edge Dev Twitter que son outil « Sleeping Tabs » a permis aux utilisateurs d’économiser 273 000 To de RAM au cours des 28 jours compris entre le 9 mai et le 6 juin. Cela équivaut à environ 40 Mo de mémoire par onglet sur les 6 milliards d’onglets testés, a ajouté la société.