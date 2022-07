Un nouveau brevet laisse penser que l’iPhone pourrait fonctionner sous l’eau

La première génération d’iPhone ne s’est pas contentée de définir le modèle de conception et le facteur de forme des smartphones modernes, elle a apporté des changements radicaux et durables dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec ces appareils. En fait, il ne serait pas erroné d’affirmer que l’âme de l’iPhone de première génération continue de se manifester dans tous les smartphones qui l’ont suivi, y compris les smartphones Android.

L’iPhone de première génération montre le chemin parcouru. Les smartphones modernes peuvent désormais accéder à l’internet à haut débit sans Wi-Fi, et ils peuvent enregistrer des vidéos et prendre des photos avec des détails époustouflants. Cependant, malgré toutes ces avancées, la plupart des smartphones modernes sont toujours incapables de faire quelque chose d’aussi simple que de permettre aux utilisateurs de taper sur un écran mouillé. Maintenant, il semble qu’Apple veuille changer cela.

Pour repousser les limites de l’innovation, des entreprises comme Samsung et Apple gardent leurs scientifiques et leurs ingénieurs occupés à travailler sur de nouveaux brevets. L’un des derniers exemples en date vient d’Apple, qui s’est vu attribuer un nouveau brevet par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour un élément de technologie qui — s’il est mis en œuvre dans les futurs modèles — permettra aux utilisateurs de taper sur les écrans d’iPhone sans craindre les frappes involontaires et les fautes de frappe gênantes si l’écran est mouillé.

Le document de brevet est intitulé « Modifier la fonctionnalité d’un dispositif électronique pendant un événement d’exposition à l’humidité ». Outre la prévention des fautes de frappe involontaires et des fausses touches, le brevet vise également à améliorer la fonctionnalité globale d’un dispositif électronique exposé à l’eau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire Apple décrivant le brevet dans ses moindres détails depuis ce lien.

Pour ceux qui ont moins de temps à disposition, voici une brève explication de son fonctionnement.

Un simple brevet, mais il est alléchant

D’après l’innovation décrite dans le brevet, la méthode semble consister à ajouter une « couche protectrice » sur l’écran des smartphones (ou de tout autre appareil intelligent). Cette couche est reliée à ce qu’Apple appelle un « système de détection du toucher ». En gros, il s’agit d’un détecteur de capacitance qui ne va pas seulement détecter la force appliquée à l’écran, mais qui possède également la capacité de détecter la présence d’humidité sur l’écran.

Lorsque la quantité d’humidité sur l’écran franchit un seuil prédéfini, un algorithme « ajuste » le numériseur pour qu’il réponde aux frappes de touches, en tenant compte de la pression supplémentaire induite par l’humidité. Selon le brevet d’Apple, cela permettra aux utilisateurs de continuer à interagir normalement avec l’écran, même lorsque celui-ci doit faire face à une pression supplémentaire. Bien que la fonction puisse être activée automatiquement en cas de détection de l’humidité, le document de brevet mentionne également que les futurs iPhone seront probablement dotés d’une option permettant aux utilisateurs de passer manuellement en mode humide pour une meilleure réponse de l’écran.

Cela s’ajoute aux changements apportés à l’interface utilisateur lorsque l’utilisateur passe d’un « mode sec » prédéfini à un « mode humide ». Par exemple, des icônes plus grandes et faciles à presser dans l’application appareil photo pour une utilisation sous l’eau. Comme pour tous les brevets, il n’y a aucune garantie que cette fonctionnalité sera ajoutée à un futur modèle d’iPhone. Cependant, étant donné l’utilité d’un tel mode, il est possible que la société soit déjà en train de peaufiner et de perfectionner cet élément technologique intéressant.