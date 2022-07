Apple envisage d’introduire le Touch ID sur l’Apple Watch

Si vous avez toujours souhaité qu’une sorte de système d’authentification biométrique soit intégré à l’Apple Watch, vous n’êtes pas seul. Les ingénieurs d’Apple, eux aussi, imaginent des moyens de placer le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur l’Apple Watch. C’est du moins ce qui ressort d’une demande de brevet.

Intitulée « Electronic device having sealed button biometric sensing system », la demande de brevet déposée par Apple décrit les méthodes permettant d’intégrer un capteur d’empreintes digitales dans une smartwatch. En plus d’aborder les aspects techniques et les différentes façons dont il peut prendre vie, la demande décrit également certains scénarios d’utilisation.

Le schéma ci-joint montre un bouton latéral qui semble identique au bouton d’alimentation Touch ID que vous trouverez sur l’iPad Air. L’Apple Watch offre suffisamment d’espace sur le côté pour loger un bouton de cette taille, donc l’idée ne semble pas vraiment farfelue. En plus de servir de bouton d’alimentation, le fait d’appuyer dessus servira également de canal d’authentification biométrique pour une variété de tâches.

Fait intéressant, la demande de brevet imagine de placer un ensemble de capteurs d’empreintes digitales à l’intérieur de la couronne numérique. La couronne conserverait sa fonctionnalité de rotation, tandis que la partie statique au milieu comporterait un capteur Touch ID caché derrière la surface de contact plate.

Notamment, le brevet évoque également l’utilisation d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une solution courante sur les smartphones Android. « L’écran peut également fournir une surface d’entrée pour un ou plusieurs dispositifs d’entrée, tels que, par exemple, un dispositif de détection tactile et/ou un capteur d’empreintes digitales », peut-on lire dans la proposition.

Pourquoi mettre un capteur Touch ID sur une Apple Watch ?

Cela peut sembler quelque peu désuet. Après tout, pourquoi aurais-je besoin d’authentifier mon empreinte digitale si tout ce que je veux faire est de voir l’heure ? Ce n’est pas pour rien que la fonction « Lever et Réveil » est un élément essentiel des smartwatches, et pas seulement de celles fabriquées par Apple. Mais la demande de brevet, qui a été publiée le 5 juillet, passe en revue quelques avantages clés.

Comme l’indique la section de description, un capteur d’empreintes digitales sur une Apple Watch peut « déverrouiller un appareil électronique, autoriser une transaction, envoyer une alerte et/ou activer des applications exécutées sur l’appareil électronique ».

Comme toujours, nous sommes probablement à un stade préliminaire avec Touch ID sur l’Apple Watch. Apple a déposé un brevet pour cette technologie et travaille manifestement dessus, mais on ne sait pas si ou quand elle sera mise en œuvre sur un produit réel. On peut espérer que cela se produira le plus tôt possible, mais il est beaucoup trop tôt pour en être certain à ce stade.