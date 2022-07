AMD travaille peut-être sur un monstrueux GPU à double puce

by

by

Selon une nouvelle fuite, AMD pourrait avoir un atout secret dans sa manche sous la forme de son GPU le plus puissant à ce jour. Il semble que la société pourrait travailler sur une carte graphique RDNA 3 dont nous n’avons pas encore entendu parler. Le GPU dont on parle, s’il est commercialisé, serait doté de deux matrices graphiques et d’un nombre sans précédent de cœurs de GPU.

Cette alléchante nouvelle nous vient de Greymon55 sur Twitter, qui est une source bien connue et dont les antécédents sont bien établis. Dans l’un des tweets, Greymon55 fait référence à la mystérieuse carte graphique sous le nom de « 7990XT », ce qui implique qu’elle serait le joyau de la gamme RDNA 3 d’AMD.

Dans un tweet suivant, Greymon55 révèle qu’il s’agit d’un GPU entièrement nouveau et qu’il ne fait pas partie des Navi 31, Navi 32 ou Navi 33. Il est censé être plus puissant que le Navi 31, qui, pour autant que nous le sachions, est le GPU phare de cette génération de cartes AMD.

2023

Specifications to be determined. https://t.co/lvt9SxBPLG — Greymon55 (@greymon55) June 21, 2022

L’affiche a d’abord révélé les présumées cartes graphiques il y a quelques jours, en parlant du fait qu’elles seraient livrées avec 16 384 processeurs de flux (SP) et 8 moteurs de shaders (SE). À l’époque, Greymon55 n’était pas sûr de l’existence même du GPU et ne savait pas s’il s’agissait d’un GPU de jeu ou d’un produit destiné aux professionnels. Cependant, son nouveau tweet semble confirmer que la carte graphique existe et qu’elle devrait être lancée en 2023.

Étant donné que ce GPU est censé être encore meilleur que le Navi 31, cela ouvre la voie à quelques ajustements intéressants qui pourraient potentiellement être apportés à l’architecture de la carte graphique. Les premières rumeurs concernant le GPU Navi 31 laissaient entendre qu’il serait doté de deux noyaux graphiques (GCD). Certaines de ces fuites allaient même jusqu’à inclure le Navi 32.

Une bête de course

Toutefois, au fil du temps, la situation a été rectifiée et l’on s’attend désormais à ce que le Navi 31 et le Navi 32 soient dotés d’un seul GCD et de plusieurs matrices multicache (MCD).

Si l’AMD Radeon RX 7990XT (ou toute autre variante du nom) voit le jour, elle pourrait éventuellement ressusciter le concept d’utilisation de doubles GCD. Il ne devrait pas être difficile d’atteindre 16 384 cœurs avec des matrices Navi 31 doubles, mais comme l’a noté Wccftech, le GPU serait probablement livré avec une nouvelle puce, ouvrant ainsi la voie à des spécifications encore meilleures. Bien que Greymon ait initialement annoncé le nombre de cœurs susmentionné, la source affirme maintenant que les spécifications finales de la carte sont « à déterminer ».

En supposant que le nombre de cœurs reste le même et qu’AMD utilise une conception à double GCD, nous pourrions éventuellement voir le GPU arriver avec jusqu’à 32 Go de mémoire sur un double bus mémoire de 384 bits. Cela pourrait être accompagné d’un total de 256 unités de calcul (CU).

Un tel GPU serait, bien sûr, une bête de jeu absolue, et s’il arrive à être commercialisé en tant que produit de jeu, il serait en tête de toute liste des meilleures cartes graphiques.