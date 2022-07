HTML, JavaScript et Python sont les langages favoris des développeurs

Pour la 10e consécutive, JavaScript conserve son titre de langage de programmation le plus populaire au monde, selon les nouvelles données fournies par Stack Overflow.

Après avoir interrogé plus de 73 000 développeurs dans le monde, la plateforme de codage a constaté que JavaScript est utilisé par 65 % des personnes interrogées, suivi de HTML/CSS (55,08 %) et du langage de base de données SQL (49,43 %). La concurrence en haut du classement est toutefois plus serrée pour les développeurs débutants, puisque JavaScript, HTML/CSS et Python sont « presque à égalité » en tant que langages les plus populaires auprès des personnes apprenant à coder.

De nombreuses personnes apprenant à coder se tournent vers les cours en ligne. Parmi les différentes plateformes qui proposent de tels services, Udemy est de loin la plus populaire, utilisée par deux tiers (66 %) des personnes interrogées. Coursera est deuxième avec un tiers (35 %), et Codeacademy troisième (26 %). L’une des raisons pour lesquelles Udemy semble être si populaire, par rapport aux autres plateformes, est qu’elle permet aux gens d’acheter les cours individuels qu’ils souhaitent, et ne les oblige pas nécessairement à suivre un certain chemin.

Mais, le plus populaire ne signifie pas nécessairement le plus lucratif. Le rapport indique que Clojure reste le langage le mieux rémunéré, le salaire moyen franchissant la barre des 100 000 dollars.

Dart est le langage le plus mal rémunéré, avec des développeurs gagnant un salaire moyen de seulement 43 724 dollars par an.

Des inégalités de salaire

En ce qui concerne les rôles les mieux rémunérés, les développeurs en chef emportent le plus gros chèque, suivis par les ingénieurs en infrastructure de cloud, les ingénieurs blockchain et les ingénieurs de données. Les développeurs ayant une expérience de la colocation sont généralement mieux payés que leurs pairs ayant une expérience du cloud uniquement.

Les compétences en matière de big data et de streaming de données sont également bien rémunérées, Apache Spark, Apache Kafka et Hadoop figurant tous dans le top 3 des autres frameworks et bibliothèques.

Les développeurs « full-stack » (46 %), « back-end » (43 %), « front-end » (26 %) et « desktop » (15 %) continuent de représenter la majorité des répondants.