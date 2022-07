Motorola annonce un grand capteur photo pour son flagship Moto X30 Pro

Il y a quelques jours, Motorola a publié un teaser montrant les distances focales (35 mm, 50 mm et 85 mm) des trois caméras arrière du prochain Moto X30 Pro en Chine et « Moto Edge 30 Ultra » sur les marchés mondiaux. Ce dernier s’annonce comme l’appareil Moto le plus attendu depuis des années, la société s’étant hissée au rang de troisième fabricant de smartphones dans le monde.

La rumeur des spécifications du Moto X30 Pro révèle que l’appareil pourrait être un challenger du Galaxy S22 Ultra avec un écran OLED de 6,67 pouces affichant une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le SoC haut de gamme actuel de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, sera sous le capot avec une configuration à trois caméras à l’arrière.

Le capteur photo principal sera alimenté par un capteur de 200 mégapixels qui proviendrait de Samsung.

Outre cette bête de 200 mégapixels, les deux autres capteurs de la caméra devraient être de 50 mégapixels et 20 mégapixels, et le smartphone pourrait être livré sans caméra ultra grand-angle. Motorola a publié un nouveau teaser sur le site chinois Weibo, révélant que le Moto X30 Pro utilisera un capteur de 1/1,22″ sur sa caméra principale. Ce qui n’est pas loin du capteur 1/1,28″ de Sony qui fera ses débuts sur le Xiaomi 12 S Ultra comme le plus grand capteur photo actuellement utilisé sur un smartphone.

L’avantage d’un grand capteur est qu’il laisse entrer plus de lumière, ce qui permet d’obtenir des images plus nettes, même sur des photos prises dans des conditions de faible luminosité. Il améliore également le flou d’arrière-plan (appelé bokeh) qui apparaît sur certaines photos. L’inconvénient, c’est que des capteurs plus grands peuvent entraîner des images plus déformées et occuper le peu d’espace interne qui pourrait être utilisé pour une batterie plus grande ou d’autres composants internes.

Une bonne nouvelle pour le marché

Le Moto X30 Pro sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui se charge à 125 W avec fil et 50 W sans fil. Il s’agira du chargeur le plus rapide commercialisé pour un smartphone Motorola à ce jour. Android 12 sera préinstallé avec des mises à jour possibles pour Android 13 et Android 14.

Si vous êtes un amateur de smartphones, l’idée qu’un Motorola en plein essor bouleverse les choses et défie Samsung devrait être une nouvelle excitante. Une concurrence accrue apporte davantage d’innovation et des prix plus bas. De plus, Motorola est connu pour certaines fonctionnalités et certains gestes rapides.

Le Moto X30 Pro pourrait être présenté dans le courant du mois. Reste à savoir si cela donnera au Moto X30 Pro un avantage réel sur les autres smartphones haut de gamme de cette année.