Google défie ChatGPT avec un interpréteur Python dans Gemini Advanced

Dans le monde en constante évolution de la programmation et de l’intelligence artificielle, Google fait un grand pas en avant avec Gemini Advanced, en y ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour rivaliser avec ChatGPT Plus.

La dernière mise à jour majeure de Gemini Advanced est particulièrement intéressante pour les développeurs et étudiants en informatique : l’intégration d’un interpréteur Python directement dans son interface.

Cette innovation signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin de transférer leur code vers des plateformes externes telles que Google Colab ou Replit pour exécuter et tester leurs scripts Python. L’interpréteur Python de Gemini fonctionne de manière analogue à l’interpréteur de code de ChatGPT, mais avec un avantage notable : la possibilité d’éditer le code Python directement dans l’interface et de l’exécuter en un clic.

Google affirme que cette fonctionnalité est une aubaine pour les étudiants et les développeurs, leur permettant de vérifier instantanément la validité de leur code. Contrairement à l’interpréteur de ChatGPT, Gemini permet non seulement d’exécuter du code mais aussi de le modifier sur place grâce à une icône « crayon » dédiée.

Un gain de temps précieux

Cette capacité d’édition et d’exécution de code Python au sein de Gemini Advanced représente un gain de temps précieux. Elle offre aux étudiants la possibilité d’apprendre et de comprendre divers concepts de programmation à travers des exemples de code, en observant comment les modifications du code influent sur les résultats obtenus.

Il est important de noter que cet interpréteur est différent de l’« Exécution de code implicite » introduite avec Bard l’année dernière. Bien que Gemini se concentre exclusivement sur les tâches de codage, ChatGPT offre un interpréteur de code plus polyvalent, capable d’effectuer des analyses de données, de générer des graphiques, de convertir divers formats de fichiers, et bien plus, grâce à une bibliothèque de plus de 300 paquets Python.

L’introduction de cet interpréteur Python au sein de Gemini Advanced est une avancée significative. Espérons que Google continuera d’élargir ses capacités. À noter que cette fonctionnalité est exclusivement disponible sur Gemini Advanced, la version payante de Gemini.

Pas encore en France

Gemini Advanced est alimenté par le puissant modèle Gemini 1.0 Ultra et est proposé à 20 dollars par mois. Actuellement, Google offre deux mois d’essai gratuit, accompagnés d’avantages Google One, tels que 2 To de stockage et un accès à l’IA dans Docs, Gmail, et plus encore. Malheureusement, il n’est pas encore disponible en France.

L’innovation continue de Google avec Gemini Advanced souligne l’importance croissante de l’accès facile et immédiat à des outils de programmation avancés, facilitant ainsi le développement et l’apprentissage du code pour une nouvelle génération de créateurs numériques.