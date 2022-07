Les AirPods Pro 2 d’Apple seraient dépourvus des fonctions de santé suivantes

Selon la rumeur, les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 d’Apple devraient recevoir un capteur de surveillance de la fréquence cardiaque cette année, mais les choses ne semblent pas si brillantes pour les nouveaux écouteurs. Selon une nouvelle information, le nouveau capteur pourrait ne pas être prêt pour le prime time, et Apple l’aurait mis à l’écart, car il n’était pas prêt.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 d’Apple ne seront pas livrés avec le capteur de surveillance de la fréquence cardiaque ou le capteur de température corporelle.

Gurman affirme qu’Apple a testé en interne un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de température corporelle. Mais, les prototypes ne sont pas encore prêts, ce qui explique pourquoi Apple aurait décidé de ne pas en équiper ses nouveaux écouteurs.

La rumeur veut que les AirPods Pro 2 offrent davantage de fonctionnalités liées à la santé, et le capteur de fréquence cardiaque aurait pu aider les utilisateurs d’Apple à obtenir une lecture plus précise de leur fréquence cardiaque lors d’activités sportives. Le capteur de température corporelle aurait également offert des avantages pour le suivi des informations liées à la santé.

On ne sait pas encore quand ces nouveaux capteurs seront disponibles en version grand public, mais en l’état actuel des choses, il est peu probable que le modèle AirPods Pro 2 de 2022 contienne l’un ou l’autre de ces capteurs. Nous pourrions voir les nouveaux capteurs arriver dans les AirPods de nouvelle génération, mais il faudra probablement attendre encore un an environ avant qu’ils n’arrivent, ce qui donnera à Apple plus de temps pour les développer et les optimiser.

Un changement de design ?

Apple n’a pas mis à jour les écouteurs sans fil AirPods Pro depuis leur lancement en 2019, bien que la société ait ajouté MagSafe au boîtier de charge à l’automne dernier. Les nouveaux écouteurs sans fil Pro sont censés être lancés plus tard cette année, peut-être aux côtés de la nouvelle série d’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8.

La rumeur veut que les AirPods Pro 2 de nouvelle génération soient dotés d’une tige plus courte que les AirPods Pro originaux. Ils devraient être plus petits et plus compacts, mais on ignore comment cela affectera le son et le boîtier de charge. Apple aurait testé une forme plus arrondie, mais le design global pourrait ressembler à celui des AirPods 3.

En ce qui concerne l’étui de charge, il conservera probablement la compatibilité de chargement MagSafe et la charge sans fil. L’étui disposerait également d’un double haut-parleur en bas, ce qui pourrait aider les utilisateurs à localiser l’étui en cas de perte. L’étui fonctionnerait avec le réseau Localiser d’Apple et offrirait des fonctionnalités analogues aux AirTags. La rumeur veut également qu’Apple passe du Lightning à l’USB-C, mais cette transition ne devrait pas avoir lieu sur les écouteurs sans fil AirPods Pro 2.

S’il est possible qu’il n’y ait pas de fonctionnalités de santé sur les AirPods Pro 2, l’audio devrait recevoir une mise à niveau significative.