Stranger Things 5 sortira en 2024 et aura des épisodes plus courts

Toutes les bonnes choses ont une fin, et, contrairement à beaucoup de grandes séries qui ont dépassé leur durée de vie, il semble que Stranger Things va prendre fin au bon moment.

Après quatre saisons, nous savons enfin — plus ou moins — quel est le dénouement de la saison 4, et la saison 5, qui a déjà été annoncée comme la dernière de la série, s’annonce comme une bête conclusion pour la plus grande série de Netflix.

Mais, quand sortira la saison 5 de Stranger Things ? Selon David Harbour, le tournage de Stranger Things 5 devrait commencer l’année prochaine, en vue d’une sortie à l’été 2024. « Je pense que nous allons [tourner] l’année prochaine. Ils finissent de l’écrire cette année, et ils doivent se préparer et tout ça, donc avec un peu de chance, ce sera cette année », a déclaré Harbour. « Mais je pense que c’est le plan. Donc ça sortirait probablement mi-2024, en se basant sur nos antécédents ».

Que va-t-il se passer dans la cinquième saison ? À la fin de la saison 4, le grand méchant Vecna a remporté la bataille pour Hawkins, créant une faille dans la barrière entre notre réalité et l’Upside Down, fusionnant les deux mondes. Cela signifie que plus rien n’empêchera Vecna et son armée d’attaquer la ville et ses habitants.

Il semble donc que la saison 5 verra Eleven et ses partenaires tenter de repousser ces forces maléfiques, de fermer définitivement le point d’entrée de l’envers du décor et de tuer Vecna une fois pour toutes. Ça a l’air épicé.

La saison 5 aura-t-elle la même longueur d’épisodes que la saison 4 ?

La saison 5 de Stranger Things contiendra des épisodes plus courts que la saison actuelle. Lors du dernier épisode du podcast Happy Sad Confused, les frères Duffer, co-créateurs de Stranger Things, ont confirmé que la saison 5 ne sera pas aussi longue que le dernier épisode de la série Netflix.

Après avoir lancé une série d’épisodes d’une heure et demie cette fois-ci, les Duffer affirment qu’ils seront en mesure de faire les choses un peu plus rapidement dans la cinquième saison, grâce au final qui leur permet de sauter le préambule des précédentes sorties. « La seule raison pour laquelle nous ne nous attendons pas à ce que la saison soit aussi longue, c’est que cette saison, si vous la regardez, il y a presque deux heures de montée en puissance avant que nos enfants ne soient vraiment entraînés dans un mystère surnaturel », ont-ils déclaré.

Cependant, ils ont mentionné qu’ils allaient probablement refaire un long final, et étant donné que ce sera le tout dernier épisode (de la série dans son format actuel, en tout cas), cela semble être une bonne chose.