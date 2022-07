HTC dévoile sa tablette HTC A101 après son smartphone dédié au Métaverse

Une semaine après avoir annoncé son premier smartphone depuis plus de 6 mois, HTC est de retour avec une tablette abordable qui ne propose pas grand-chose pour se démarquer, tant en termes de design que de spécifications.

Commercialisée sous le nom de HTC A101, la tablette offre un design plutôt désuet avec de gros bords noirs autour de l’écran de 10,1 pouces d’une résolution full HD et un panneau arrière en aluminium qui loge une bosse noire pour la caméra.

Ce dernier loge un capteur photo principal de 16 mégapixels et un capteur ultra-large de 2 mégapixels, permettant de prendre des photos en mode portrait. HTC a également ajouté une fonction de magie logicielle qui permet de prendre en charge le mode nuit.

L’engagement de HTC envers les caractéristiques bas de gamme se poursuit à l’intérieur, avec le chipset Unisoc T618. Il est construit sur le processus de 12 nanomètres — loin du processus de 5 nanomètres vu dans les récents chipsets haut de gamme — et est couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

La configuration interne est complétée par une batterie d’une capacité de 7 000 mAh avec un support de la charge de 10 W et Android 11 directement dans la boîte avec l’interface personnalisée de HTC. Mais considérant qu’Android 13 est à portée de main, la décision d’utiliser Android 11 est assez décevante.

La tablette de HTC sera initialement disponible en Afrique du Sud. Les informations sur le prix et la date de sortie n’ont pas été partagées et il n’est pas clair si la HTC A101 sera disponible sur d’autres marchés plus tard dans l’année.