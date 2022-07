Un futur iMac Pro avec une puce Apple M3 disponible en 2023 ?

L’iMac Pro d’Apple a cessé d’être produit en mars 2021, et le public qui appréciait d’avoir l’ordinateur personnel au boîtier noir a appris la triste nouvelle de la part de la société. L’une des principales raisons de l’arrêt de la technologie est les processeurs Intel qu’il utilise pour les fonctions informatiques, ainsi que son déclin sur le marché. Mais pour les nostalgiques et les amoureux de la firme à la pomme croquée, il y a des nouvelles concernant un nouvel iMac Pro.

Selon Mark Gurman, par sa lettre d’information Power On, Apple travaille actuellement sur deux nouveaux modèles d’iMac, qui s’annoncent comme le prochain ordinateur de bureau phare de la société. Autrement dit, Apple travaille toujours sur un iMac doté d’un écran plus grand et d’une puce plus puissante destinée au marché professionnel.

En effet, le nouvel iMac Pro serait équipé du dernier chipset Apple M3. Il poursuit en disant que cet iMac spécifique « utilisera une variation de la puce M3, probablement une M3 Pro et une M3 Max ».

Le premier iMac qui a vu sa transition vers l’architecture M1 est sorti en 2021, et il est prêt pour un rafraîchissement de son design et de sa taille, ainsi qu’une nouvelle puce qui suit sa version actuelle du M2. Les dates de sortie sont encore inconnues, mais ces dispositifs sont spéculés pour être les prochains à venir pour la franchise iMac de la société.

Deux tailles de conception apporteront la taille standard de 24 pouces, et la taille suivante étant celle de 27 pouces.

Pas disponible avant 2023

Un iMac de 24 pouces équipé de la puce M2 ne figure pas dans les prévisions de Gurman concernant les Mac M2 à venir sur la feuille de route des produits Apple, qui comprend de nouveaux modèles Mac mini équipés des puces M2 et M2 Pro, de nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M2 Pro et M2 Max, et une nouvelle tour Mac Pro équipée des puces M2 Ultra et M2 Extreme. Gurman s’attend à ce qu’un iMac 24 pouces mis à jour fasse partie de la première série de Mac M3, qui comprendra un MacBook Air 13 pouces mis à jour, un tout nouveau MacBook Air de 15 pouces, et potentiellement un nouvel ordinateur portable de 12 pouces qui est « encore en début de développement ».

Gurman a précédemment déclaré que le lancement du nouvel iMac haut de gamme « ne sera pas de sitôt », et l’utilisation des puces de la série M3 indiquerait qu’il ne pourrait pas émerger avant 2023 au plus tôt. Les puces de la famille M3 devraient être construites sur la technologie 3 nm de TSMC, contrairement aux M1 et M2, qui sont construites à l’aide d’un processus de 5 nm. Le processus de fabrication plus avancé devrait permettre d’améliorer considérablement les performances et l’efficacité.