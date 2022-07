Voici le Xiaomi Mi Band 7 Pro avec un nouveau design et un écran plus grand

Depuis le lancement du premier Mi Band en 2014, Xiaomi a lancé chaque année son wearable de fitness phare avec le même design en forme de pilule. Le Mi Band 7 a été dévoilé plus tôt cette année avec un écran plus grand dans la forme de pilule caractéristique.

Cependant, la société a finalement décidé d’abandonner le design en forme de pilule avec le lancement du Xiaomi Mi Band 7 Pro en Chine hier.

Avec le Mi Band 7 Pro, Xiaomi semble s’être inspiré du design du Huawei Band 6. Le bracelet connecté ne ressemble plus à un simple bracelet de fitness. Au lieu de cela, il brouille la gamme entre un bracelet de fitness et une smartwatch avec son design plus grand et audacieux. Le Xiaomi Smart Band 7 Pro comprend un écran AMOLED de 1,64 pouce, qui est plus large horizontalement que le Band 7 standard. Cela signifie que vous disposez désormais d’une plus grande surface pour afficher le contenu et les notifications.

Le panneau ici se vante d’une densité de pixels de 326 ppp, d’une résolution de 280 x 456 pixels et d’un écran Always on Display. En outre, le Band 7 Pro est livré avec plus de 180 cadrans de montre hors de la boîte. En outre, une autre chose qui est nouvelle dans le Xiaomi Band 7 Pro est le capteur de lumière ambiante, qui permet une luminosité automatique.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, la plupart d’entre elles restent les mêmes que celles du Mi Band 7 standard. Vous obtenez des fonctionnalités de santé telles que le suivi continu de la fréquence cardiaque, le suivi de l’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, et plus encore. La variante Pro prend en charge jusqu’à 117 modes sport – c’est-à-dire qu’il peut servir à enregistrer une multitude d’activités, le NFC par défaut (pas de variante distincte), et le GPS intégré pour suivre les séances d’entraînement sans transporter votre smartphone.

Un prix dérisoire

En outre, le tracker d’activité est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres et tire son jus d’une batterie d’une capacité de 235 mAh. Xiaomi affirme qu’il durera jusqu’à 12 jours sur une seule charge en cas d’utilisation unique.

Xiaomi a fixé le prix du Mi Band 7 Pro à 379 CNY (~ 55 euros) lors de son lancement en Chine. Vous pouvez choisir parmi une variété de bracelets en silicone de qualité supérieure, notamment vert, bleu, orange, rose et blanc. Il n’y a aucune information sur la date à laquelle Xiaomi prévoit de commercialiser le bracelet connecté sur les marchés mondiaux.