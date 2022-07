Les nouvelles VM de Windows 11 sont idéales pour les développeurs mais pas que...

Microsoft a mis à jour ses machines virtuelles (VM) Windows 11, ce qui pourrait fournir aux utilisateurs le moyen idéal de tester le nouveau système d’exploitation avant de passer à la vitesse supérieure.

Les précédentes machines virtuelles Windows 11, qui devaient expirer le 10 juillet, ont été remplacées par un nouvel ensemble dont la date d’expiration est le 11 septembre. L’offre est conçue pour fournir aux développeurs un moyen de jouer avec le système d’exploitation, mais les téléchargements sont disponibles pour tous. La dernière mise à jour prend actuellement en charge quatre logiciels de virtualisation différents : VMWare, Hyper-V, VirtualBox et Parallels.

La nouvelle arrive dans la foulée d’une étude qui suggère que Windows 11 a toujours du mal à attirer de nouveaux utilisateurs, Windows 10 continuant à être l’OS numéro des distributions installées.

Les nouvelles machines virtuelles peuvent être téléchargées depuis le site Web de la société dédié aux développeurs. Toutefois, elles ne permettent pas de contourner les exigences matérielles notoirement strictes de Windows 11, et les utilisateurs devront également disposer de 20 Go d’espace disque vide.

Les machines virtuelles sont à saisir jusqu’en septembre et donneront aux utilisateurs l’accès à des outils tels que Visual Studio 2022 disposant des outils activés pour Universal Windows Plateform, .NET Desktop, Azure et Windows App SDK pour C#, ainsi que le Windows Subsystem for Linux avec Ubuntu installé. Mais, il n’y a aucune raison pour que les non-développeurs ne puissent pas utiliser les VM pour tester la nouvelle version de Windows avant une éventuelle transition.

Un réel attrait

Cette annonce intervient alors que Microsoft a diffusé de nombreuses mises à jour pour Windows 11. Par exemple, les utilisateurs de Windows 11 sont prêts pour une nouvelle fonction de recherche avec la dernière série de mises à jour. La nouvelle fonctionnalité « Search Highlights » promet de « présenter des moments notables et intéressants de ce qui est spécial dans chaque journée — comme les vacances, les anniversaires et autres moments éducatifs — à la fois dans le monde et dans votre région » en cliquant ou en tapant sur la barre des tâches.

Et séparément, Microsoft se prépare à déployer une mise à jour de l’Explorateur de fichiers, qui introduit pour la première fois un système d’onglets afin de réduire l’encombrement du bureau et d’améliorer le multitâche.

Il est toutefois peu probable que ces mises à jour aient une grande importance pour les utilisateurs en Russie, car ces derniers ne pourraient plus télécharger Windows 10 et Windows 11, le pays continuant à réprimer la technologie occidentale.