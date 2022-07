Il semble qu’Apple n’ajuste pas les commandes d’iPhone 14

Le secret qui entoure la prochaine gamme d’iPhone 14 d’Apple alimente toutes sortes de rumeurs, y compris une récente information selon laquelle la société aurait en fait réduit le nombre de commandes pour le smartphone de nouvelle génération.

Alors qu’à un certain niveau, le rapport est logique, affirmant qu’Apple a réduit ses commandes d’iPhone 14 chez son partenaire TSMC de 10 %, il semble que ce ne soit pas nécessairement le cas.

Le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo affirme que l’information est très probablement inexacte pour plusieurs raisons, notamment les petits ajustements qui se produisent généralement avant qu’Apple ne commence la production de masse d’une nouvelle génération d’iPhone.

En d’autres termes, Apple s’attend toujours à ce que l’iPhone 14 se vende comme des petits pains, et la société se prépare donc à ce grand moment en maintenant ses commandes au même niveau qu’auparavant.

« La rumeur selon laquelle TSMC aurait réduit de 10 % ses commandes d’iPhone 14 ne correspond pas à mon enquête. Je maintiens actuellement mes prévisions de livraisons pour l’iPhone 14 pour le deuxième semestre 22, soit environ 100 millions et 90 millions d’unités respectivement pour les composants et l’EMS », explique Kuo. « Les légers ajustements d’Apple pour les prévisions d’expéditions d’iPhone (augmentation/diminution à un chiffre) sont courants, notamment pour les nouveaux modèles avant la production de masse ». « Apple ne modifie généralement pas de manière drastique les prévisions d’expédition des nouveaux iPhone (augmentation/diminution à deux chiffres) avant de lancer les nouveaux modèles et de confirmer la demande/le retour réel du marché. Si un problème de chaîne d’approvisionnement entraîne une modification importante du plan d’expédition des nouveaux iPhone avant la production de masse, Apple reporte généralement les commandes au lieu de les supprimer. Ce qui précède s’applique également aux autres produits d’Apple ».

(1/4)

My take for the rumored TSMC’s iPhone 14 orders cut by 10%.

1. Rumored TSMC’s iPhone 14 orders cut by 10% is not aligned with my survey. I currently maintain my 2H22 shipment forecast for iPhone 14, about 100 mn and 90 mn units for components and EMS, respectively.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 2, 2022