Des images de presse du ASUS ROG Phone 6 font surface

ASUS a déjà confirmé le lancement du ROG Phone 6, son smartphone de jeu phare, lors d’un événement mondial le 5 juillet. Quelques heures avant l’événement, nous avons les images de presse du smartphone en noir et blanc, grâce à @evleaks. On y voit l’écran arrière avec le logo ROG, 8K Ultra HD et un capteur 1/1,56″.

Le smartphone est vu avec un design analogue à celui du ROG Phone 5, mais avec une plus grande bosse de caméra arrière et quelques autres changements ici et là. Le ROG Phone 6 Pro devrait ajouter un écran secondaire à l’arrière. De plus, divers accessoires tels que la manette de jeu ROG, le ventilateur à enclenchement AeroActive Cooler 6 et l’étui Devilcase Guardian Lite Plus sont également attendus.

ASUS a déjà confirmé un écran avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, contre 144 Hz pour son prédécesseur. Il s’agira d’un écran OLED 10-bit HDR de 6,78 pouces d’une résolution de full HD+.

Il sera doté d’une grande chambre à vapeur 30 % plus grande que le prédécesseur et la feuille de graphite sera plus de 85 % plus grande, offrant les meilleures performances de refroidissement. En ce qui concerne les spécifications, le ROG Phone 6 sera doté d’un indice IPX4.

À l’exception de l’écran, du nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un meilleur refroidissement, il est dit qu’il conserve les autres spécifications du prédécesseur, y compris la massive batterie d’une capacité de 6 000 mAh avec le support de la charge 65 W et des caméras analogues.

L’événement de lancement du ASUS ROG Phone 6 commencera à 14 heures, heure de Paris, le 5 juillet. La société devrait également lancer le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro lors de cet événement.