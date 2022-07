Après le Xiaomi 12S Ultra, voici les Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro

Xiaomi a annoncé aujourd’hui le très attendu Xiaomi 12S Ultra, et honnêtement, c’est un smartphone assez intriguant avec une configuration de caméra plutôt prometteuse et un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, mais ce n’était pas le seul appareil annoncé aujourd’hui. En fait, la société chinoise Xiaomi a présenté toute une série de smartphones et d’autres appareils aujourd’hui, y compris les tout nouveaux Xiaomi 12S et 12S Pro, deux appareils qui n’ont pas les aspects intrigants du Xiaomi 12S Ultra, mais qui sont tout de même remarquables en soi.

Xiaomi a dévoilé la série 12S en Chine. Le Xiaomi 12S standard se situe au bas de la liste des nouveaux fleurons Android proposés par Xiaomi. Le Xiaomi 12S Pro, quant à lui, est le nouveau fleuron de la gamme. Il succède au 12 Pro, qui a été lancé plus tôt cette année. Enfin, et le modèle le plus haut de gamme est donc le Xiaomi 12S Ultra.

Les Xiaomi 12S, 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra sont susceptibles d’être lancés prochainement en France. La société n’a pas confirmé de détails sur la date de lancement pour le moment.

En ce qui concerne le Xiaomi 12S, le modèle classique est doté d’un écran AMOLED compact de 6,28 pouces d’une résolution full HD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est également doté d’un support Dolby Vision, Dolby Atmos et de la certification HDR10+. Il a également une luminosité maximale de 1 100 nits, ce qui le rend très agréable même lorsque vous êtes à la plage en plein soleil.

Le smartphone a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 67 W, une charge sans fil de 50 W et une charge filaire inversée de 10 W. Il exécute MIUI 13, la sucouche maison basée sur Android 12, dès sa sortie de la boîte. Le smartphone a deux haut-parleurs et un capteur d’empreintes digitales à l’écran. À l’arrière, le Xiaomi 12S dispose d’une caméra principale Sony IMX707 de 50 mégapixels. Il est accompagné d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur de caméra télémacro de 5 mégapixels.

Xiaomi 12S Pro, une réelle expérience photographique

Le 12S Pro est équipé d’un écran AMOLED E5 QHD+ de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran 12 bits offre une luminosité maximale de 1 300 nits, une couche de verre Corning Gorilla Glass Victus et un capteur d’empreintes digitales intégré.

Le 12S Pro est équipé de trois caméras Leica à l’arrière. Il dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom 2x. L’appareil dispose également d’une caméra frontale de 32 mégapixels. L’appareil embarque une batterie d’une capacité de 4 600 mAh offrant un support à la charge rapide de 120W et la charge sans fil de 50 W.

Les deux smartphones sont équipés d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot. Ils sont livrés avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Disponibilité et prix

Comme évoqué plus haut, Xiaomi a lancé la série 12S en Chine. Le 12S est disponible en trois options : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8 Go/256 Go et 12 Go + 256 Go. Son prix est de 3 999 CNY (environ 572 euros). Les trois autres variantes sont proposées à 4 299 CNY (environ 615 euros), 4 699 CNY (environ 672 euros) et 5 199 CNY (environ 744 euros).

Le Xiaomi 12S Pro, quant à lui, est proposé en quatre options : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Les prix des modèles sont de 4 699 CNY (environ 672 euros), 4 999 CNY (environ 715 euros), 5 399 CNY (environ 772 euros) et 5 899 CNY (environ 844 euros).