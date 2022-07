Le nouveau MateBook 16s de Huawei est son ordinateur portable le plus puissant à ce jour

Huawei fabrique des ordinateurs portables depuis à peine 6 ans, mais a déjà fait des percées significatives sur un marché encombré. Et il n’y a aucun signe de ralentissement de l’entreprise dans l’immédiat. Un mois après avoir été révélés en Chine, deux nouveaux ordinateurs portables de 16 pouces ont été officiellement lancés en Europe. Le MateBook D 16 mis à jour remplace AMD par Intel, mais c’est le tout nouveau MateBook 16s qui suscite l’enthousiasme.

Il s’agit de l’ordinateur portable le plus puissant de Huawei à ce jour, équipé de processeurs axés sur les performances de la dernière gamme 12e génération d’Intel. Vous avez le choix entre le Core i5-12500H, le Core i7-12700H et, dans le haut de gamme, le Core i9-12900H. Vous disposez également de 16 Go de RAM DDR5 et de 512 Go ou 1 To de stockage SSD.

Les performances au quotidien seront donc excellentes, mais cela n’en fait pas une option idéale pour tout le monde. Le MateBook 16s utilise des graphiques intégrés Iris Xe plutôt qu’un GPU discret, donc si le jeu est votre priorité absolue, il vaut la peine de regarder un ordinateur portable dédié au jeu.

Huawei est en train d’abandonner ses webcams peu flatteuses, qui étaient auparavant cachées sous le clavier, et le MateBook 16s met la caméra où dans sa position naturelle au-dessus de l’écran. Il s’agit d’une caméra de 2 mégapixels offrant un enregistrement 1080p avec un champ de vision de 88°, et il y a également des microphones doubles. Plus important encore, la caméra dite Smart Conference est dotée d’une fonction appelée Eye Contact qui donne l’impression aux autres participants à un appel vidéo que vous les regardez plutôt que de regarder l’écran situé sous la caméra. Et avec Sound TrueVoice, le bruit de fond est réduit et votre voix est plus claire.

L’écran de 16 pouces est un écran LCD plutôt qu’un écran OLED, mais il a une résolution élevée de 2 520 × 1 680 pixels. Un cadre mince donne à l’appareil un ratio écran-châssis de 90 %, mais Huawei annonce seulement 300 nits de luminosité maximale. Cela ne va pas être très utile si vous voulez utiliser le MateBook 16s à l’extérieur.

Une généreuse batterie de 84 Wh signifie que l’autonomie de la batterie devrait être longue, et il y a un adaptateur 90W dans la boîte pour ce que Huawei appelle la charge rapide. Cela utilise l’un des deux ports USB-C (l’un prend en charge Thunderbolt 4), mais il y a aussi deux ports USB-A, un HDMI de taille normale et une prise casque de 3,5 mm. Un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation, mais il n’y a pas de capteur IR pour le déverrouillage du visage Windows Hello.

Huawei MateBook D 16, prêt pour l’ère du bureau hybride

Le Huawei MateBook D 16 a un châssis en aluminium qui mesure 18,4 mm d’épaisseur et pèse 1,7 kg, ce qui n’est pas beaucoup pour un ordinateur portable de 16 pouces. Il dispose d’un écran LCD IPS 16:10 d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et d’une densité de pixels de 142 ppp, et promet une impressionnante qualité d’image avec une couverture sRGB de 100 %, un rapport de contraste de 1 200 : 1 et une luminosité de 300 nits.

Il y a deux choix pour le processeur — le Intel Core i5-12450H ou le Core i7-12700H. Le premier est doté de la carte graphique UHD (48 UE, 1,2 GHz), le second de la carte graphique Iris Xe, plus performante (96 UE, 1,4 GHz). Il n’y a pas d’option pour des graphiques dédiés.

Vous pouvez configurer l’ordinateur portable avec 8 ou 16 Go de RAM, le stockage est fixé à 512 Go (SSD NVMe). L’ordinateur portable dispose d’une batterie de 60 Wh et de deux ports USB-C qui peuvent être utilisés pour la recharge (l’un d’eux fait également DisplayPort). En outre, il y a un port USB-A 3,2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise combo 3,5 mm pour casque et micro. Le MateBook D 16 est livré avec l’adaptateur secteur 65W et le câble USB nécessaires.

Prix et date de sortie

Le MateBook 16s est disponible sur le site Web de Huawei. Il s’agit du modèle Core i7, et il coûte 1 699,99 euros. Si vous précommandez un MateBook 16s jusqu’au 12 juillet, vous recevrez un écran Huawei MateView GT de 27 pouces gratuitement. Si vous voulez le MateBook 16s avec le Core i9 MateBook 16s, il coûte 1899,99 euros, et sera mis en vente en septembre.

Le MateBook D 16 est disponible en version i5 16 Go / 512 Go à 999,99 euros, et la version i7 16 Go / 512 Go à 1299,99 euros. Il est actuellement en précommande avec le Huawei Display AD80 de 23,8 pouces offert jusqu’au 12 juillet.