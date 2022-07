La demande de l’iPhone 14 devrait déjà être supérieure à celle de l’iPhone 13

Apple met actuellement en place les derniers pions quant à sa stratégie de lancement de l’iPhone 14, puisque la production en série devrait commencer dans quelques semaines seulement. Et étant donné que le lancement de l’iPhone de nouvelle génération devrait avoir lieu en septembre, nous avons déjà les premières prévisions concernant les ventes que le nouveau modèle pourrait enregistrer.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dit voir des éléments indiquant que la demande pour l’iPhone 14 pourrait être supérieure à celle enregistrée par l’iPhone 13.

The demand for iPhone 14 in the Chinese market may be stronger than that of the iPhone 13 from the viewpoints of distributors/retailers/scalpers. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2022

En théorie, ce n’est pas nécessairement une surprise, d’autant plus que les ventes de l’iPhone 13 ont été frappées par la pénurie de composants, mais Ming-Chi Kuo affirme que les revendeurs chinois sont tenus de verser un dépôt prépayé plus élevé pour s’assurer qu’ils ont suffisamment d’iPhone 14.

Par conséquent, il semble que tout le monde soit convaincu que l’iPhone 14 serait un succès.

« La demande d’iPhone 14 sur le marché chinois pourrait être plus forte que celle de l’iPhone 13 du point de vue des distributeurs/revendeurs. Ma dernière enquête indique que certains distributeurs/revendeurs chinois doivent payer le dépôt prépayé le plus élevé jamais enregistré pour l’iPhone 14 afin d’assurer un approvisionnement suffisant, ce qui implique que la demande d’iPhone 14 sur le marché chinois sera probablement plus élevée que prévu », déclare Kuo.

Un lancement en septembre

« À l’heure actuelle, sur le marché chinois, le dépôt prépayé pour l’iPhone 14 est nettement plus élevé que pour l’iPhone 13 et même deux fois plus élevé dans certaines régions. Les prévisions d’expédition de l’iPhone 14 des fournisseurs de composants et des EMS sont d’environ 100 millions et 90 millions d’unités au deuxième semestre 22, respectivement. La demande solide pour l’iPhone 14 sur le marché chinois peut réduire les inquiétudes du marché quant au risque de réduction des commandes de l’iPhone 14 après le lancement ».

L’iPhone 14 devrait être lancé en septembre, avec quatre modèles différents à inclure dans la génération de cette année.