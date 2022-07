Microsoft va bientôt lancer l’application Outlook Lite pour Android

Il existe des versions allégées de plusieurs applications, qui leur permettent de fonctionner sur des smartphones d’entrée de gamme et dans des zones où la connectivité internet est faible. Nous avons un tas d’applications Google Go, Facebook Lite, et d’autres sur la liste. Microsoft se prépare également à lancer une version « Lite » d’Outlook pour Android.

Microsoft a récemment mis à jour sa feuille de route Microsoft 365 et nous pouvons trouver des mentions d’une application Outlook Lite pour Android. Celle-ci apporterait essentiellement les fonctionnalités d’Outlook dans une application de taille relativement réduite pour les smartphones à faible mémoire vive. Il est dit que la nouvelle application sera lancée ce mois-ci.

La description de l’application est la suivante : « Une application Android qui apporte les principaux avantages d’Outlook dans une application de taille réduite avec des performances rapides pour les appareils d’entrée de gamme sur n’importe quel réseau. »

L’application Outlook Lite sera disponible pour le grand public dans le monde entier. Cela signifie qu’une annonce officielle est pour bientôt, et nous pourrons alors en savoir plus sur l’application.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Microsoft pense à lancer une variante allégée d’Outlook sur Android. Un rapport de Dr.Windows suggère qu’il existe déjà une application Outlook Lite mais qu’elle est limitée à certains pays. L’application est mentionnée dans divers documents de Microsoft avec une section FAQ à part entière.

Quelques manques ?

La page révèle que l’application Outlook Lite actuelle ne prend en charge que les comptes personnels Outlook, Hotmail, Live et MSN et permet aux utilisateurs de se connecter à un seul compte. Il est suggéré que la prise en charge de comptes tiers comme Gmail arrivera à l’avenir. Le rapport mentionne également qu’Outlook Lite possède plus ou moins les mêmes fonctionnalités que l’application Outlook originale sur Android et est plutôt plus rapide.

Cette nouvelle feuille de route mise à jour signifie probablement que Microsoft prépare une nouvelle version de l’application Outlook Lite avec une portée plus large et davantage de fonctionnalités ajoutées. Reste à savoir quand elle sera officialisée.