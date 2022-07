GitHub est dans la tourmante à cause de son nouvel assistant de codage IA, Copilot

Le Software Freedom Conservancy (SFC), un organisme à but non lucratif qui fournit de nombreux services pour les projets de logiciels libres, a annoncé qu’il abandonnait GitHub et a invité les autres à lui emboîter le pas. Au cœur du problème se trouve GitHub Copilot, un outil d’assistance au codage alimenté par l’IA, publié récemment par la société.

Copilot est construit sur le Codex d’OpenAI et son objectif est de suggérer du code et des fonctions aux développeurs lorsqu’ils tapent. Il est alimenté par du texte en langage naturel et du code source provenant de sources accessibles au public, notamment le code des dépôts publics sur GitHub. Et c’est exactement le problème, selon la SFC : GitHub a utilisé du code open source pour construire un produit commercial et propriétaire.

Dans un article de blog, deux membres de la SFC ont déclaré que GitHub s’est positionnée comme une force dominante dans le développement des logiciels libres, en construisant une interface et des fonctionnalités sociales sur Git. Cela a incité les développeurs à construire un service propriétaire, exploitant le FOSS.

« Nous mettons fin à toutes nos propres utilisations de GitHub et annonçons un plan à long terme pour aider les projets FOSS à migrer loin de GitHub », a déclaré le duo.

« Bien que nous n’obligions pas nos projets membres existants à migrer pour le moment, nous n’accepterons plus de nouveaux projets membres qui n’ont pas de plan à long terme pour migrer loin de GitHub. Nous fournirons des ressources pour soutenir tous nos projets membres qui choisissent de migrer, et nous les aiderons de toutes les manières possibles », poursuit-il.

Un service bien décrié

Les deux ne sont pas seuls non plus. Comme le rapporte The Register, Matthew Butterick, un designer, développeur et avocat, a également soulevé la question de la violation des licences open source par Copilot. « Copilot rompt complètement le lien entre ses entrées (code sous diverses licences open source) et ses sorties (code produit algorithmiquement par Copilot) », écrit-il. « Ainsi, après plus de 20 ans, Microsoft a finalement produit la chose même qu’il a faussement accusé l’open source d’être : un trou noir de droits de propriété intellectuelle ».

Certaines personnes ont également déclaré que les conditions de service de GitHub lui donnent le droit d’utiliser le code hébergé pour améliorer son propre service.