Le démontage du MacBook Pro M2 montre qu’il est familier

Dans une vidéo d’environ 5 minutes, l’entreprise de réparation iFixit constate que le dernier ordinateur portable phare de 13 pouces d’Apple équipé d’une puce M2 pourrait être étrangement proche de la précédente version, mais avec un petit problème.

Globalement, le démontage montre que le design du nouveau MacBook Pro M2 n’est pas très différent de celui du MacBook Pro original équipé d’une puce M1. Le châssis, la Touche Bar et l’écran sont tous identiques, ainsi que les composants internes comme les câbles et les broches qui les relient. Seules la carte logique et la solution thermique sont visuellement différentes, la solution thermique ayant des coins arrondis sur le M1 et le M2 ayant des coins carrés.

iFixit a également essayé d’échanger la carte logique d’un MacBook M2 et de la mettre dans un MacBook Pro M1. L’ajustement était parfait, et la machine avec le châssis M1 et la puce M2 nouvellement placée a bien démarré, mais elle n’a pas reconnu le trackpad ou le clavier et le capteur Touch ID. Cela suggère qu’Apple a une sorte de blocage logiciel pour empêcher l’échange de composants, bien que les considérations de taille ne soient pas un problème.

« Nous trouvons la décision de désactiver le trackpad et le clavier déconcertante, si elle est intentionnelle. Les pièces sont clairement intercompatibles, et nous sommes à nouveau confrontés à ce qui semble être une tentative de bloquer les réparations et les remplacements avec des verrous logiciels », a déclaré iFixit pendant le démontage.

Un SSD critiqué

En ce qui concerne la vitesse de lecture/écriture et le problème de performance du SSD du nouveau MacBook Pro M2, iFixit a confirmé ce que beaucoup ont suggéré comme étant la cause du problème. Le démontage confirme le choix d’Apple d’utiliser une seule puce NAND sur le disque dur du MacBook Pro M2, contre deux sur le MacBook Pro M1 original. iFixit a déclaré que cela est parfaitement logique, et a suggéré que cela pourrait être lié à la chaîne d’approvisionnement mis en place par la pandémie mondiale.

Dans l’ensemble, iFixit pense que le MacBook Pro M2 est une occasion manquée pour Apple d’avoir introduit un appareil évolutif. Cependant, ce n’est pas trop surprenant, car Apple est connu pour utiliser des verrous logiciels sur les composants de ses produits. C’est pourquoi elle a lancé le programme d’autoréparation, qui permet aux utilisateurs d’acheter des pièces et des outils officiels pour réparer leurs propres produits à la maison.