Le futur Moto X30 Pro / Moto Edge 30 Ultra sera doté d’un système de caméra assez inhabituel

Selon les rumeurs, le Motorola Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra sera doté d’un écran pOLED de 6,73 pouces offrant une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il sera doté d’un panneau à bords incurvés avec une découpe en poinçon. L’appareil arborera un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour la sécurité. Le smartphone sera équipé d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot. Il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 125W et la charge sans fil de 50 W. L’appareil fonctionnera sous Android 12 OS avec MyUX. En ce qui concerne les caméras, l’appareil logera une caméra de 60 mégapixels à l’avant . Tandis que sa face arrière est dotée d’ un système OIS à triple caméra de 194 mégapixels/200 mégapixels (principale) + 50 mégapixels (ultra-large) + 12 mégapixels (téléobjectif) .

Le Motorola Moto X30 Pro devrait arriver aux États-Unis et en Europe également, bien que la société supprime et modifie souvent les caractéristiques lorsqu’elle lance des versions externes. Selon les rapports, l’appareil sera appelé « Moto X30 Pro » en Chine et « Moto Edge 30 Ultra » sur les marchés mondiaux. Récemment, l’appareil a été repéré sur le site de certification 3C qui a révélé qu’ il sera livré avec un chargeur de 125 W .

Motorola se prépare à lancer plusieurs téléphones dans les mois à venir. Motorola a teasé le Moto X30 Pro, son prochain grand smartphone phare . Anciennement connu sous le nom de Motorola Frontier , et équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, la société a indiqué qu’ il s’agira d’un smartphone axé sur la photo , et qu’il devrait être lancé le mois prochain.