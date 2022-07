L’iPad Pro (2022) pourrait être une séduisante alternative avec un prix alléchant

Le nouvel iPad Pro (2022) va toujours être une tablette onéreuse — le « Pro » nous le dit — et les rumeurs d’un chipset M2 et d’une compatibilité MagSafe ne semblent pas vouloir aider en une baisse de prix. Cependant, des fuites suggèrent maintenant que nous n’avons pas à craindre une augmentation de prix. LeaksApplePro, écrivant pour iDropNews, a fourni quelques prix auxquels nous pouvons nous attendre pour la prochaine gamme d’iPad Pro, et ils sont inférieurs à ce que nous attendions.

Apparemment, la version de 11 pouces de l’iPad Pro 2022 coûtera 799 dollars pour son stockage de 128 Go et sa version compatible 5G, tandis que la version 12,9 pouces coûtera 1 099 dollars pour cette même configuration. Ces prix sont étonnamment beaucoup moins chers que ce que les prédécesseurs ont coûté — l’iPad Pro 11 (2021) a été mis en vente au prix de 999 dollars pour ces mêmes options, tandis que l’iPad Pro 12,9 (2021) a été vendu au prix de 1 299 dollars.

Maintenant, cet écart de prix pourrait indiquer qu’il y a eu une erreur de la part da la source — peut-être que les informations qu’elle a vues étaient pour un appareil différent ou une devise traduite à partir d’une source différente. Mais le coût inférieur est susceptible d’être une erreur…

Nous nous attendons à ce que les modèles 2022 aient exactement le même design que ceux de 2021, et donc le même que les modèles 2020 et 2018. Oui, Apple n’a pas vraiment modifié l’apparence de ses tablettes de qualité professionnelle. Mais, cela signifie qu’après cinq ans d’utilisation des mêmes processus de fabrication, Apple n’a pas exactement besoin de dépenser autant en R&D ou en design pour travailler sur les nouvelles constructions, et peut donc économiser de l’argent dans ce département.

Peut-être que l’argent économisé compensera l’augmentation du prix du nouveau chipset M2 d’Apple — après tout, la société a déjà fabriqué un bon nombre de ces puces Apple Silicon à ce jour, il est donc peu probable qu’il soit aussi cher que le premier M1.

iPad vs. MacBook

Il est également possible que certaines des fuites les plus extravagantes que nous avions entendues — comme les mini panneaux LED sur toutes les tablettes et la compatibilité MagSafe — ne se concrétisent pas. Il est également intéressant de souligner que la personne qui a divulgué la fuite pense que l’iPad Pro 14 pouces à écran géant, qui serait le plus grand iPad de l’histoire d’Apple, ne sera pas disponible tout de suite et pourrait être lancé début 2023, pour un prix encore plus élevé d’environ 1 400 dollars.

Avec un écran d’environ 13 pouces, un chipset M2 et une batterie longue durée, l’iPad Pro 12.9 pour 2022 pourrait être une alternative tentante au MacBook Pro pour certains utilisateurs. Elle ne conviendra pas à tout le monde, et l’absence de clavier intégré dans l’iPad Pro, ainsi que son manque de puissance de jeu et ses angles de vision relativement limités, peuvent en faire un moins bon choix pour certains types d’utilisateurs.

En réalité, le choix entre un iPad Pro et un MacBook Pro se résume probablement à votre préférence entre ordinateur portable et tablette. Les deux présentent des avantages et des inconvénients, et tout dépend de votre cas d’utilisation particulier.