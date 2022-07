Instagram teste la transformations des vidéos en Reels

by

Instagram est vu fortement investi dans les Reels et nous savons tous que c’est l’une de ses priorités. La plateforme a récemment testé une interface utilisateur plein écran de type TikTok pour son flux (bien qu’elle n’ait pas été la plus appréciée) et teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui convertira les publications vidéo d’Instagram en Reels.

Instagram a confirmé qu’il testait une fonctionnalité qui transformera automatiquement les vidéos publiées dans le flux en Reels. Un porte-parole d’Instagram a confirmé la nouvelle à TechCrunch en déclarant : « Nous testons cette fonctionnalité dans le cadre de nos efforts pour simplifier et améliorer l’expérience vidéo sur Instagram ».

Il est dit que l’idée derrière cela est de simplifier la présence des vidéos sur la plateforme. Elle est en cours de test avec un petit ensemble de personnes et ceux qui font partie du test recevront une pop-up in-app, qui suggérera que les publications vidéo seront désormais converties en Reels. Une capture d’écran a été partagée par Matt Navarra sur Twitter et en voici un aperçu.

Instagram is now making EVERY video a Reel h/ t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 —Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

Si le compte d’un utilisateur est public, le message vidéo converti en Reels pourra être découvert par tous et d’autres personnes pourront utiliser son contenu audio pour d’autres Reels. Un remix peut également être créé, mais il peut aussi être limité. Si le compte est privé, il ne sera visible que par les personnes qui le suivent.

Cependant, nous ne savons pas si cette fonctionnalité sera applicable aux vidéos existantes sur Instagram. De plus, il n’y a aucun mot sur la façon dont cela fonctionne pour les vidéos postées en orientation horizontale. Il reste également à voir quand et si Instagram prévoit de rendre cette fonctionnalité publique pour tous.

Il s’agit d’une autre tentative d’Instagram pour étendre la portée des vidéos et réitère la nouvelle image de marque de la plateforme appartenant à Meta, qui dit qu’elle n’est plus une plateforme de partage de photos. Nous devons voir comment ce test se déroule.