Les groupes Facebook sont remaniés pour ressembler à Discord

Facebook a continué à mettre l’accent sur les groupes en annonçant ce mardi qu’elle testait de nouvelles façons d’y accéder et de les organiser, ainsi qu’un moyen pour les membres des groupes de se connecter dans des groupes plus petits au sein de ces communautés. Autrement dit, les groupes Facebook sont sur le point de subir de grands changements et si vous avez utilisé Discord, la nouvelle approche devrait vous sembler assez familière.

Une nouvelle barre latérale testée sur le réseau social aidera les utilisateurs à trouver plus facilement leurs groupes favoris, à voir les dernières activités dans ces groupes et à épingler les groupes avec lesquels ils interagissent le plus. Les utilisateurs peuvent également découvrir de nouveaux groupes ou créer les leurs depuis la barre latérale.

Maria Smith, vice-présidente de Facebook chargée des communautés, explique dans un article de blog : « Par exemple, si vous souhaitez accéder rapidement aux dernières recettes de votre groupe de cuisine, vous pouvez désormais l’épingler en haut de la page, trouver des groupes connexes et être inspiré pour créer le vôtre ».

Le réseau social bricole également la façon dont les groupes sont organisés, avec un nouveau menu qui fait apparaître les chaînes, les événements et les boutiques. Smith écrit : « Ainsi, une fois que vous êtes dans votre groupe de cuisine, vous pourrez rester au courant des événements à venir du groupe, acheter leur dernier swag et rejoindre les conversations de manière transparente ».

Enfin, Facebook teste trois façons pour les membres de groupes de se connecter les uns aux autres dans des canaux plus petits et plus décontractés qui favorisent des discussions plus approfondies sur des intérêts communs et qui permettent aux administrateurs de groupes d’organiser leurs communautés autour de sujets spécifiques.

Les canaux de discussion de la communauté permettent aux membres du groupe de collaborer entre les groupes et Messenger. Smith écrit : « Ainsi, lorsque vous êtes dans votre nouveau groupe d’amateurs de barbecue et que vous avez besoin de commentaires en temps réel pour tenter de réaliser votre première poitrine, un administrateur peut créer un canal pour cela ».

Canaux audio communautaires

L’audio pourrait rejoindre le flot d’annonces sous la forme de canaux audio communautaires, où les administrateurs peuvent intervenir en temps réel. « Si vous cherchez à connaître les meilleures pratiques d’autres maîtres du gril dans votre groupe d’amateurs de barbecue, un canal audio peut être créé et disponible dans votre groupe Facebook et sur Messenger », écrit Smith.

Et, les canaux de flux communautaire permettent aux membres de se connecter aux moments qui leur conviennent le mieux. Les administrateurs organisent leurs communautés autour de sujets au sein du groupe afin que les membres puissent discuter d’intérêts plus spécifiques. Smith a écrit : « Par exemple, si vous êtes dans un groupe d’amateurs de barbecue, il pourrait y avoir un canal de bouffe où vous pouvez poster et commenter sur le sujet ».

Les changements seront disponibles publiquement dans les prochains mois.