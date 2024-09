Gemini s’intègre à Google Workspace : la productivité boostée par l’IA

Google continue d’étendre l’accès à son application d’IA de niveau entreprise en intégrant le chatbot Gemini à sa suite de productivité professionnelle, Google Workspace. Ainsi, Google fait de l’intelligence artificielle conversationnelle Gemini un élément central de sa suite de productivité Workspace.

Cette décision pourrait permettre au chatbot d’être adopté par des millions d’utilisateurs supplémentaires.

« Grâce à des protections de données de niveau entreprise intégrées, les employés du monde entier peuvent désormais gagner du temps et fournir un travail de meilleure qualité — en toute sécurité et conformité — avec un assistant alimenté par l’IA au travail », a déclaré Aparna Pappu, vice-présidente et directrice générale de Google Workspace, dans un article de blog publié en amont de l’événement « Gemini at Work ».

Les utilisateurs de Google Workspace disposant des forfaits Business, Enterprise et Frontline bénéficieront automatiquement de l’accès à l’application Gemini. Google Workspace offre aux entreprises l’accès à un large éventail de produits Google tels que Gmail, Docs et Agenda, mais avec la possibilité d’utiliser leurs propres domaines et une sécurité de niveau entreprise.

Gemini : un assistant IA au service de la productivité

L’accès à l’application Gemini permet aux utilisateurs de poser des questions au chatbot sur les informations de l’entreprise ou de suggérer des actions basées sur les politiques de l’organisation. À bien des égards, l’intégration de Gemini dans Workspace rappelle le bundle Copilot de Microsoft, qui permet aux utilisateurs de la suite de productivité Microsoft de dialoguer avec Copilot.

Pappu a assuré que les entreprises utilisant Google Workspace « auront le choix et le contrôle » sur la façon dont l’application Gemini conserve les informations et répond aux prompts des utilisateurs. Google a réitéré que les données, les prompts ou les réponses générées ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles Gemini.

L’IA générative au cœur de Workspace

Ce n’est pas la première fois que Google ajoute des fonctionnalités d’IA générative à Workspace. Moyennant des frais supplémentaires, les utilisateurs de Google Workspace peuvent intégrer directement Gemini (le modèle d’IA) à Gmail, Docs, Drive et d’autres applications, permettant ainsi au modèle de faire des suggestions d’e-mails ou de prendre des notes pendant les réunions Google Meet.

Google a également présenté en avant-première Google Vids, une plateforme de génération vidéo par IA destinée aux utilisateurs professionnels de Workspace Labs.

Nouveaux outils de sécurité et certifications

Google a également annoncé un nouvel ensemble d’outils pour aider les clients de Google Workspace à sécuriser leurs activités. Pappu a décrit le conseiller en sécurité comme un « expert en sécurité personnel qui peut offrir des informations adaptées à l’entreprise, des conseils pratiques et des contrôles supplémentaires de prévention des menaces et de protection des données ».

Le conseiller enverra des informations de sécurité dans les boîtes de réception des administrateurs informatiques. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de Workspace Business « au cours des prochaines semaines ».

En plus de ces nouvelles informations de sécurité, Google a également annoncé que Gemini pour Workspace avait obtenu de nouvelles certifications industrielles. Ses solutions d’IA sont désormais conformes aux normes SOC 1/2/3, ISO 27001 et ISO 27001. Gemini avait déjà obtenu la conformité HIPAA plus tôt cette année.

Améliorer la qualité du travail

Pappu a cité une récente enquête de Google auprès de clients d’entreprise, selon laquelle 75 % des utilisateurs quotidiens du modèle Gemini sur Workspace ont déclaré que celui-ci avait amélioré la qualité de leur travail et leur avait permis de gagner 105 minutes par semaine.

Google a souligné l’impact de Gemini sur ses clients lors de l’événement « Gemini at Work ». Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a déclaré que l’entreprise avait constaté une adoption massive de la part des organisations, avec plus de deux millions de développeurs utilisant ses plateformes d’IA et une augmentation d’environ 36 fois de l’utilisation des API des modèles Gemini.

Kurian a également précisé que de nombreux clients avaient commencé à créer des agents et des applications d’IA qui augmentaient leur productivité. « Nous sommes inspirés par l’ingéniosité et la rapidité avec lesquelles nos clients adoptent l’IA générative. Et nous continuons à travailler dur pour aider nos clients à générer une réelle valeur commerciale sous la forme de prospects, de conversions, de ventes et de bénéfices supplémentaires », a-t-il déclaré.