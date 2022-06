Google commence officiellement à intégrer Hangouts dans Google Chat

Google Hangouts va finalement disparaître pour tout le monde en novembre 2022, et Google Chat est prêt à prendre sa place en tant que remplaçant complet. Autrefois réservé aux abonnés de Google Workspace, Chat offre davantage de fonctionnalités, c’est donc un bon échange. Tout changement implique l’apprentissage du fonctionnement du nouveau système, et les petits détails peuvent parfois être frustrants. S’y prendre tôt est le meilleur moyen de prendre le contrôle de la situation et de gérer la transition selon son propre calendrier.

Le passage de Hangouts à Google Chat, qui dure depuis près de deux ans, va entrer dans sa dernière phase, selon un article de blog de Google. Une notification in-app apparaîtra pour les utilisateurs de Hangouts sur mobile, les incitant à passer au Chat dans Gmail ou à l’application Chat. Selon Google, ce nouveau rappel aidera les utilisateurs actuels de Hangouts à passer à l’application Chat avant la fermeture définitive de Hangouts en novembre.

L’entreprise note que le passage à Google Chat crée de nouvelles possibilités de collaboration. Les utilisateurs peuvent par exemple éditer des documents, des diapositives ou des feuilles de calcul côte à côte, ce qui facilite la coopération tout en poursuivant la conversation.

En outre, Google Chat dispose d’Espaces, une zone réservée à la coopération sur des sujets spécifiques. Les équipes et les groupes peuvent collaborer sur des documents, gérer des projets et des fichiers à partir d’un point central et partager des idées. De plus, la nouvelle vue intégrée de Gmail facilite l’utilisation du chat avec votre boîte de réception, vos Espaces et vos réunions (Meet). L’utilisation d’émoticônes en couleur, l’édition de texte riche pour mettre en valeur vos discussions, les @mentions pour avertir quelqu’un dans le groupe ou un GIF deviennent plus divertissants après la mise à niveau vers Chat.

Les utilisateurs de Hangouts mobile remarqueront une invitation à passer à Chat dans Gmail ou dans l’application Chat. Ceux qui utilisent l’extension Chrome Hangouts seront invités à passer à Chat ou à installer l’application. Les utilisateurs de Gmail sur le Web disposeront d’une fonction de chat dans Gmail au mois de juillet. Hangouts sur le Web sera accessible jusqu’à la fin de cette année. Avant que Hangouts sur le Web ne commence à transférer vers Chat sur le Web, les utilisateurs recevront d’abord une notification dans le produit.

Il faut s’y mettre

Pour la majorité des utilisateurs, les conversations sont transférées de manière transparente de Hangouts à Chat, ce qui permet de reprendre facilement là où l’on s’est arrêté. Toutefois, avant l’arrêt de Hangouts en novembre 2022, la firme conseille vivement à ses utilisateurs qui souhaitent conserver une copie de leurs données d’utiliser Google Takeout pour les télécharger.

Selon l’article publié sur le blog de Google par Ravi Kanneganti, chef de produit, Google Chat,

En octobre 2020, nous avons annoncé que Google Chat serait disponible pour tous. Depuis lors, les gens peuvent continuer à utiliser Hangouts ou passer à Google Chat — disponible en tant que propre application ou dans Gmail — pour profiter de ses fonctionnalités modernes et de son intégration avec d’autres produits Workspace. Nous avons continué à investir dans le Chat pour aider les gens à mieux collaborer et s’exprimer, et nous prenons maintenant des mesures pour aider les utilisateurs restants de Hangouts à passer au Chat.

Google Chat et Meet sont l’avenir et s’intègrent mieux aux autres applications et services Google, c’est pourquoi vous devriez commencer la transition dès maintenant.