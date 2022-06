Le Xiaomi 12 Ultra sera officialisé le 5 juillet

À l’avant, nous nous attendons à une caméra frontale en forme de poinçon positionnée dans le centre supérieur de l’écran, avec un capteur de 20 mégapixels en dessous. De plus, la situation sous le capot devrait être assez évidente — le Xiaomi 12 Ultra sera très probablement livré avec le dernier SoC de Qualcomm — le Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 256 ou 512 Go de stockage .

Selon TechGoing , Xiaomi commencera à faire du teasing sur le Xiaomi 12 Ultra dès le 28 juin, et l’annonce officielle aura lieu le 5 juillet . Maintenant, ce site cite un informateur chinois inconnu comme source, donc on n’est pas sûr de la précision de cette information.

Xiaomi a lancé sa série 12 plus tôt cette année, mais il y avait une omission flagrante dans la gamme — le Xiaomi 12 Ultra . Ce smartphone s’annonce comme l’un des appareils les plus attendus du moment, et nous avons maintenant la potentielle date de l’annonce officielle.