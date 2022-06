Apple M2 : les premiers tests du MacBook Pro sont disponibles

Le nouveau MacBook Pro avec le processeur Apple M2 est disponible depuis peu. Les premiers tests sont déjà disponibles — les médias américains, en particulier, ont publié des revues complètes sur la nouvelle itération de l’ordinateur portable. Voici le résumé de quelque un d’entre eux.

Apple a présenté le MacBook Pro M2 début juin et a surpris à cette occasion par un design pratiquement inchangé. Ce point est également mentionné dans presque toutes les revues — pour le reste, les testeurs se contentent d’essayer de mettre en évidence les performances des nouvelles puces Apple M2.

Toutefois, ceux qui s’attendent à des tests approfondis seront déçus. Le premier regard dans ces tests des nouveaux MacBook Pro se concentre sur le processeur Apple M2 et est donc souvent un peu unidimensionnel.

The Verge a effectué quelques comparaisons entre le MacBook Pro M2 et son prédécesseur M1, ainsi que la puce M1 Pro dans les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces : « dans les benchmarks monocœurs que j’ai effectués, le M2 a dépassé le M1 Pro, plus cher. C’est déjà impressionnant en soi (cela indique que le M1 Pro a certes plus de cœurs de processeur que le M2, mais que ces cœurs ne sont pas aussi puissants que les cœurs de processeur du M2 au niveau individuel) ».

« Mais c’est également un bon signe pour les variantes M2 Pro, Max et Ultra que nous verrons probablement à l’avenir ; elles présenteront probablement des améliorations de la vitesse des cœurs uniques par rapport à leurs prédécesseurs basés sur le M1, au lieu d’intégrer simplement davantage de cœurs », indique le rapport.

L’autonomie de la batterie est également un point particulièrement positif. En revanche, outre le design datant de 2016, la webcam et le fait que l’ordinateur ne possède que deux ports USB-C ont été dévalorisés.

De meilleures performances, rien d’exceptionnel ?

Le magazine en ligne iMore se penche surtout sur la question de la « nouveauté » du MacBook Pro M2. L’accroche réside dans le nombre relativement faible de révisions. Mais selon iMore, celles-ci sont particulièrement convaincantes. Le Apple M2 maîtrise toutes les tâches posées dans le test et constitue une « mise à niveau réussie ». iMore conclut son rapport par un aperçu des avantages et des inconvénients qui parlent pour ou contre un achat.

CNET fait remarquer que même si le MacBook Pro M2 est le premier Mac M2, la véritable comparaison ne se fera qu’avec le lancement du MacBook Air M2 le mois prochain. Cela donnera un aperçu plus précis de l’efficacité et de la performance de la puce M2.

Tom’s Guide conclut que le nouveau MacBook Pro offre de bonnes performances et une autonomie étonnante, mais se demande si cela suffit. Ce compte-rendu ne révèle toutefois pas grand-chose de négatif. En revanche, on trouve des mots élogieux pour le clavier, qui n’a guère été mentionné dans les tests.

Gizmodo a quelques informations plus détaillées sur les performances du M2 lors des tests de benchmarking et sur la comparaison avec d’autres appareils sur le marché : « Nos tests ont confirmé ces affirmations, la puce M2 ayant permis au MacBook Pro 13 d’obtenir un score Geekbench 5 de 8 603 points, soit environ 15,2 % de plus que le modèle précédent (7 470 points). Bien que le MacBook Pro 13 n’arrive pas à la cheville du MacBook Pro 14 (12 663) avec M1 Max ou des puces Intel plus puissantes utilisées dans les ordinateurs portables de jeu comme l’Asus Zephyrus G14 (9 830), le MacBook Pro surpasse ses concurrents comme le Microsoft Surface Laptop 4 (6 643) et le Lenovo Yoga 9i (7 259) équipé du dernier Intel Core i7-1260P ».