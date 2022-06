by

Zoom lance « Zoom One » avec un plan à 6 offres

Zoom est devenu l’une des plateformes de vidéoconférence les plus utilisées pendant la pandémie. Cependant, il ne s’agit plus seulement d’une application qui vous aide à rester connecté avec votre équipe au travail ou avec vos proches. Cette semaine, Zoom a dévoilé sa dernière étape pour devenir une plateforme de communication à part entière. Loin de se contenter de fournir des services de vidéoconférence, la société cherche désormais à offrir une variété d’outils dans le cadre de sa nouvelle offre Zoom One.

En effet, Zoom a lancé Zoom One, la dernière offre de la société qui regroupera ses principales fonctionnalités — chat, téléphone, réunions et tableau blanc. Les utilisateurs de Zoom peuvent accéder à toutes ces fonctions depuis le bureau Zoom ou la salle Zoom.

L’entreprise souhaite ainsi rendre sa plateforme plus complète et proposer des solutions simples à gérer. Ainsi, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les questions commerciales qui comptent le plus.

Zoom One propose 6 offres à plusieurs niveaux :

Zoom One Basic : il permet d’organiser gratuitement des réunions Zoom de 40 minutes pour un maximum de 100 participants. Le Zoom Chat est également accessible, et l’accès au Whiteboard est limité

Zoom One Pro : ce forfait offre tous les avantages du forfait Xoom One Basic, mais sans les limites de durée des réunions. Il est livré avec un enregistrement basé sur le cloud

Zoom One Business : cette solution présente toutes les caractéristiques de Zoom One Pro, mais offre des réunions Zoom supplémentaires pouvant accueillir jusqu’à 300 participants et un nombre illimité de tableaux blancs Zoom

Zoom One Business Plus : ici, les utilisateurs peuvent obtenir tout ce que propose Zoom One Business, mais il est accompagné d’un Zoom Phone Pro avec appels régionaux illimités et de la toute nouvelle fonction de traduction de Zoom

Les deux autres plans sont Zoom One Enterprise et Zoom One Enterprise Plus qui offrent toutes les fonctionnalités de Zoom One Business mais avec une plus grande capacité de réunion. Ils sont accompagnés de fonctionnalités supplémentaires, telles que Zoom Webinars. Zoom One Enterprise Plus comprend également Zoom Phone Pro avec appels régionaux illimités

Multilingue

Les utilisateurs de Zoom One Business Plus et Zoom One Enterprise pourront accéder à des sous-titres traduits bidirectionnels qui peuvent être traduits entre :

le chinois

le néerlandais

anglais

français

allemand

italien

japonais

coréen

russe

espagnol

ukrainien

La plateforme de communication a également étendu le sous-titrage automatique. Cela permet d’obtenir des sous-titres en temps réel pendant que l’orateur parle. La traduction se fait dans la même langue que celle parlée. Aujourd’hui, elle a ajouté dix langues supplémentaires pour les sous-titres.

Les sous-titres automatiques multilingues sont disponibles dans les versions Business Plus, Enterprise et Enterprise Plus.